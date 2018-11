L'Audiència Nacional obri judici a 48 persones pel forat de Bancaixa al Carib i els reclama fins a 639 milions

L'Audiència Nacional asseurà en la banqueta a 48 persones pel forat de 750 milions d'euros que van generar els negocis al Carib de Bancaixa i el Banc de València, ambdues entitats liquidades i els forats de les quals es van tapar amb diners públics. La sala penal de l'alt tribunal reclama a més els acusats entre 392 i 639 milions d'euros per la possibles responsabilitats civils pecuniàries, segons l'acte signat per Diego de Egea Torrón, magistrat del jutjat central d'instrucció número 3, i que s'ha fet públic aquest dilluns.

Entre els processats es troba l'exvicepresident de Bankia i expresident de la Generalitat, José Luis Olivas; una desena de directius de les entitats financeres afectades pel forat; una altra desena d'empresaris i banquers i fins i tot l'exsecretari de Finances del PSPV-PSOE, José María Cataluña. Els acusats s'enfronten a penes màximes de 6 anys de presó per diferents delictes com blanqueig de capitals, apropiació indeguda i administració deslleial.

Els processats tenen un termini de deu dies per a mostrar la seua conformitat o disconformitat amb l'acusació, proposant si escau les proves que estimen convenients. No és possible recórrer la resolució. Són acusació la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i Bankia Habitat.

Segons la instructora de la causa en la seua ordre de processament, Carmen Lamela, els directius de la caixa d'estalvis i del banc, els propis empresaris beneficiats -els hotelers Juan Vicente Ferri , José Salvador Baldó i Juan Poch- i els consells d'administració que van permetre aquest saqueig són responsables d'administració deslleial i apropiació indeguda. A més, considera la magistrada, alguns directius i empresaris podrien ser responsables d'un delicte de blanqueig de capitals en haver utilitzat comptes a Andorra per a cobrar comissions.

La jutgessa Lamela entén que "els màxims responsables de Bancaixa i Banc de València van afavorir econòmicament, de manera sistemàtica i injustificada i en detriment de les entitats als empresaris del sector hoteler Juan Vicente Ferri, José Salvador Baldó i Juan Poch".

Aquesta operació de buidatge de fons en favor dels empresaris valencians l'haurien dirigida el president de Bancaixa, José Luis Olivas, i els directors generals Aurelio Izquierdo i José Fernando García de la Checa i el conseller delegat de Banc de València Domingo Parra.

Segons la magistrada instructora, "a les finalitats de la concessió de crèdits -sense justificació ni garanties- col·laboraven els gestors de nivell inferior vinculats a Bancaixa i Bancaixa Habitat Rafael Tomás Codoñer, José Cortina, Julián Dolz, Manuel Setién, Antonio Paños, José Vicente Giner i Juan Miguel Boluda". Igualment, apunta la magistrada de l'Audiència Nacional, "també van participar els gestors de Banc de València Alfonso Carlos Monferrer i Juan Carlos Zafrilla".

Respecte als diferents consells d'administració de Bancaixa que van supervisar aquestes operacions entre els anys 2005 i 2009, la jutgessa Lamela considera que "van permetre les operacions descrites, en clar menyscapte de l'entitat".

Així, en la llista de consellers processats pels forats a Mèxic es troba el que fora president de la patronal autonòmica Cierval Rafael Ferrando -proposat pel PP-; l'exsecretari d'Organització del PSPV José María Cataluña -quota PSPV-PSOE-; l'exdirector general de Treball de la Generalitat socialista Eduardo Montesinos Chilet -quota PSPV-PSOE-; l'empresari propietari de Gerocentros del Mediterrani i pare d'una fallera major de València, Arturo Alario; o Juan Antonio Pérez Eslava, del sindicat majoritari en Bancaixa SATE.

Ferri i Baldó van pagar a Olives fins a 14 viatges a Cuba

La magistrada apunta Olives com a coneixedor de tota l'operació. "José Luis Olivas va conéixer i va encoratjar les inversions milionàries que les entitats que presidia estaven realitzant en Grand Coral, que llastraven a aquestes i, per contra, suposaven un continu afavoriment als hotelers Ferri i Baldó, de tal manera que aquests, en agraïment pel tracte de favor van pagar a Olives fins a 14 viatges a Cuba per motius purament d'oci", conclou en l'ordre de processament.

Operativa de blanqueig de capitals a Andorra

Els empresaris Izquierdo, Parra, Ferri, Baldó i Poch s'haurien repartit comissions dels projectes a Mèxic a través de comptes a Andorra. A més existia un altre compte, també a Andorra, de la qual eren titulars Vicente Llácer i Eugenio Calabuig, president d'Aigües de València, i de la qual eren apoderats Aurelio Izquierdo i Domingo Parra.

Aquest últim compte, van explicar Llácer, Calabuig, Parra i Martínez en les seues declaracions com imputats en l'Audiència Nacional, no tindria res a veure amb les operacions a Mèxic finançades per les fallides Bancaixa i Banc de València, sinó amb la promotora Capital Residencial que va crear el Grup Àtica.

Calabuig hauria ingressat en aquest compte capital fruit dels seus negocis a Cuba. Des de 2009 hauria abandonat aquest compte situat a Andorra. Per part seua, Llácer va explicar a la jutgessa Lamela que va regularitzar la situació d'aquests capitals al país veí a través de l'amnistia fiscal del ministre Cristóbal Montoro en 2012.