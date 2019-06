L'Audiència de València reobri la causa per les ajudes del valencià al germà de Ximo Puig

L'Audiència Provincial de València ha ordenat aquest dilluns continuar la causa que investiga les subvencions de la Generalitat per al foment de valencià a l'empresa del germà de l'president Ximo Puig. La jutgessa estima el recurs d'apel·lació de la diputada popular Eva Ortiz i decideix continuar amb la causa en la qual està imputat el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano.

El PP va presentar una querella contra el director general de la Conselleria d'Educació, que se suma a un contenciós-administratiu obert en el Tribunal Superior de Justícia per l'expedient de Comunicacions Els Ports i Mas Mut Produccions. Les empreses, propietat de familiars del president de la Generalitat, han rebut en quatre anys 340.000 euros en ajudes d'aquest departament per al foment del valencià en els mitjans de comunicació.

Els populars van presentar una querella contra Trenzano en considerar que aquest havia "mentit" en dir que s'havien fiscalitzat subvencions atorgades a Mas Mut Produccions i Comunicació dels Ports que, segons el PP, "han rebut més de 400.000 euros en subvencions des del 2015 per a ajudes al foment del valencià sense cap mena de control".

En concret, el PP va portar als tribunals l'acord de 6 d'abril de 2018, dictat per Rubén Trenzano, pel qual va desestimar una sol·licitud formulada el 27 de febrer per Eva Ortiz, en la seua qualitat del seu portaveu del Grup Popular en les Corts, en la qual "intimava la cessació de la inactivitat material i en l'execució dels seus propis actes de l'Administració de la Generalitat en la fiscalització de les subvencions atorgades en els exercicis 2015 i 2016" per al foment del valencià a les dues empreses esmentades.

En un primer moment, el Jutjat d'Instrucció número 9 de València va decidir sobreseure el procediment en entendre que les manifestacions de Trenzano havien d'enquadrar-se "en l'àmbit de les declaracions amb caràcter polític, administratiu i més propi de la disputa política", el fòrum de la qual de tractament és la jurisdicció contenciosa administrativa.