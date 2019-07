L’Orson Welles més valencià i murcià visita el Carxe

Va ser el projecte frustrat d’Orson Welles. El mític director nord-americà buscava localitzacions per a la seua nova pel·lícula, el western The survivors, i per fer-ho es va passejar pel Carxe, la serra tan singular que separa Alacant i Múrcia. Aquest fet real, convertit amb el pas del temps en llegenda, és el punt de partida de Orson West, el film del cineasta alacantí Fran Ruvira que s’estrenarà divendres a les 21,45 hores en À Punt.

Nascut al Pinós, on es va rodar el 2012 amb uns paisatges que recorden als del Far West, l’opera prima d’aquest director format acadèmicament a la Universitat de València i la Pompeu Fabra de Barcelona és un viatge a la seua infància. “Recorde haver escoltat un veí parlar sobre la visita al poble d’un director de cinema que pretenia rodar-hi un western”, rememora de la seua infància.

“Sempre em va semblar una d’aqueixes llegendes per a entretindre els xiquets. No obstant això, anys més tard vaig trobar un article cinematogràfic en què s’explicava l’aventura frustrada del western d’Orson Welles durant els seus anys a Espanya”, afig, i aclareix: “Però en realitat aquesta no és una pel·lícula sobre Welles, sinó sobre el territori on va pretendre rodar”.

La pel·lícula, el guió de la qual va escriure Ruvira juntament amb el també cineasta Joaquim Jordà, transcorre entre les vivències de l’equip de rodatge que es troba a la seua arribada per a rodar un western de baix pressupost amb la sorpresa dels vilatans, especialment d’un grup de xiquets. Aquests interactuaran amb Sonia Almarcha, actriu de llarg recorregut que va destacar en La soledad (2007) de Jaime Rosales i que amb Orson West torna al seu poble natal després de molts anys d’absència, per protagonitzar la pel·lícula.

L’emissió en À Punt divendres tindrà lloc després d’un nou capítol de la sèrie documental “Terres de cinema”, amb la qual l’equip de la sèrie de la televisió valenciana viatja fins al Pinós i altres paratges de la frontera murciana per recordar amb els veïns i veïnes el rodatge i reflexionar amb experts alguns temes del film, com el patrimoni de pedra seca, la llengua o la desaparició dels cinemes del poble.

Rodada en valencià, recorda Ruvira que aquest territori, que coneix bé, ja que va nàixer al Pinós, poble que confina amb la regió de Múrcia, és considerat pels filòlegs “com l’última expansió de la llengua catalana”. Es dona la circumstància que en les localitats veïnes de Jumella, Abanilla o Iecla encara es conserva el valencià gràcies a “la intensa immigració” de valencianoparlants que va haver-hi en el segle XIX per a repoblar zones abandonades del terme murcià.

“Van portar una nova llengua i costums nous, per tant, la poca població castellanoparlant va assimilar la nova llengua, ja que les relacions humanes eren més intenses amb els pobles alacantins que els murcians”, explica. Així que la qüestió etnogràfica està present en aquesta opera prima.