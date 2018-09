L’SGR pretenia vendre per menys de 30 milions a un fons voltor béns que va taxar en 36 milions, entre aquests 14 pisos i una piscina

L’afonament de l’SGR amb la gestió del PP va obligar l’entitat dependent de la Generalitat a assumir multitud de propietats d’empreses que havia avalat i van ser insolvents. L’actual director general, Manuel Illueca, ha intentat que aquests béns revertisquen en l’entitat per assolir-ne la solvència definitiva amb la venda a un fons voltor , però ha xocat amb Compromís i el conseller d’Hisenda, Vicent Soler, que entenen que primerament cal estudiar si poden revertir a l’Administració i han paralitzat la transacció .

Afín SGR va anunciar el mes de març que anava a vendre 793 actius i immobles per 30 milions, però en realitat l’operació es faria sobre 180, segons la informació confirmada per eldiario.es. Al procés de venda van assistir una dotzena d’actors, però només tres van presentar oferta, i va quedar a punt de tancar la transacció amb el fons voltor Anacap, que, com passa amb aquest tipus d’entitats, entren en aquesta mena de compres proposant quitacions importants al preu inicial plantejat pel venedor.

L’entitat que dirigeix Manuel Illueca va taxar els béns l’any 2016 en 36.386.402 euros, encara que els va posar a la venda per 30 milions el 2018, amb un mercat immobiliari en millor situació. Entre els immobles més destacats que ara vol la Generalitat per a la seua gestió hi ha 14 pisos, 26 naus industrials, 42 places de garatge, 40 solars urbans, 18 d’urbanitzables, huit locals comercials, 14 terrenys rústics i fins i tot una piscina coberta.

Els pisos, que per exemple vol la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per a la seua xarxa d’immobles tutelats, estan situats majoritàriament a les províncies d’Alacant i València. L’SGR té per vendre un pis a Elx en ple centre –carrer d’Eugeni d’Ors– de 166 metres quadrats i valorat en 264.280 euros.

La piscina coberta amb poliesportiu en l’avinguda d’Ansaldo de la ciutat d’Alacant és una de les joies de la corona del paquet d’immobles. Està taxada en 1,2 milions i té quasi 2.000 metres de superfície.

Suelo urbano en València ciudad de la SGR.

En el paquet de venda també s’han inclòs llastres de sòl urbà a punt per a construir a Alcoi, Dénia, Elx, la Nucia, Santa Pola, Vila-real, Vinaròs, Sagunt, València, Xeraco, Llíria, Albaida, Alberic o Sant Antoni de Benaixeve. La taxació d’aquest sòl supera els 12 milions d’euros. També es venien solars en sòl urbanitzable per un valor de quasi set milions d’euros, segons la informació en poder d’eldiario.es que es va subministrar a tots els interessats.