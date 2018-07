L’alcalde de Benidorm es va lliurar de la prova d’alcoholèmia després d’atropellar un vianant el matí següent a les eleccions del 2007

Corria l’any 2007 i el PP de Benidorm acabava d’emportar-se la meitat dels vots dels electors als comicis municipals. El matí següent a la nit electoral, el 28 de maig poc després de les nou, Antonio Pérez, llavors regidor i portaveu de l’equip de govern de Benidorm, va tindre un accident de trànsit en atropellar a un vianant en un carrer en obres.

L’incident es va saldar amb l’home amb una cama trencada recuperant-se a l’hospital i l’acord corresponent entre les asseguradores. En l’accident, no obstant això, va haver-hi una anomalia: no es va fer la prova d’alcoholèmia. El hui alcalde de Benidorm va passar per damunt del peu d’un home que va creuar sense respectar la prioritat en un carrer en obres amb una visibilitat complicada, va telefonar al 112 i es va quedar amb la víctima fins que hi va acudir la policia i els serveis d’emergència.

En l’atestat policial, a què ha tingut accés aquest diari, no figura la realització de la prova ni els motius d’haver-la omesa. Antonio Pérez confirma a eldiario.es els fets i assegura que ell es va oferir als agents perquè li feren el test corresponent i que van ser ells els que van considerar que no calia. Segons la documentació que té aquest diari, no consten ni l’oferiment ni el rebuig.

Tots els conductors de vehicles estan des del 2003 obligats a sotmetre’s a aquest tipus de proves, encara que és la Policia qui aplica el criteri. Segons l’article 21 del reglament de circulació, “els agents de l’autoritat encarregats de la vigilància del trànsit podran sotmetre a aquestes proves qualsevol usuari de la via o conductor de vehicle implicat directament com a possible responsable en un accident de circulació”.

En l’informe sobre l’accident van participar sis policies locals: dos que circulaven prop del regidor, dos que vigilaven el trànsit prop de la zona i un últim parell que van rebre la telefonada de l’accident. Fins la remodelació de l’equip de govern el 2007, el responsable de la Policia Local i de Trànsit havia sigut José Ramón González de Zárate, actual mà dreta de Pérez. L’alcalde es va referir a ell com una persona per la qual sent “feblesa” quan va prendre possessió del càrrec el 2007: “Entre les persones amb qui habitualment treballe i parle del Benidorm que volem, n’hi ha una per la qual sent feblesa”.

El primer edil benidormer explica que el que va passar va ser una irresponsabilitat del vianant, que després li va dir que “estava molt marejat”. Pérez assegura –i consta en la documentació– que es va quedar assistint la víctima i després va anar a visitar-lo a l’hospital. Els testimonis també van recalcar alguna raresa en l’accident –que el vianant va creuar per una zona d’obres que estava barrada– i que la visibilitat era complicada. El popular considera que en el seu moment se’l va intentar desprestigiar apuntant el fet que havia estat celebrant la victòria electoral en una discoteca de la platja fins a altes hores de la matinada i assegura que va presentar proves que demostren que se’n va anar a casa una vegada tancat el col·legi electoral amb la seua parella. “No vaig anar a cap festa i me’n vaig anar a casa”, comenta l’alcalde, sense que aquest diari li preguntara per aquesta qüestió. Pérez no considera estrany que no volgueren fer-li la prova d’alcohol.

Segons la narració del conductor, el vianant va alçar les tanques de l’obra i va creuar amb el semàfor en roig; es va pegar amb el braç en el retrovisor i va caure a terra, i es va fracturar la cama. Pérez assegura que es va disculpar amb la família i que no van tindre contacte posterior a la recuperació.