“L’alcalde ha aconseguit un acord amb el món faller per a unes Falles al juliol en 24 hores; no se li pot retraure res”

Faller de trajectòria ben dilatada en la comissió Sevilla-Dénia (Russafa), Carlos Galiana va assumir les competències de Cultura Festiva i, per tant, la presidència de la Junta Central Fallera (JCF), el 28 de febrer passat en substitució de Pere Fuset, que va deixar temporalment les seues funcions per a centrar-se en la seua defensa per la causa de l’accident de Vivers.

Encara que aquells dies l’amenaça del coronavirus ja era palesa, mai hauria imaginat que pocs dies després d’oficialitzar-se el seu nomenament s’enfrontaria a una de les crisis més greus de la història de les Falles.

Com s’afronta una crisi com aquesta sense precedents tot just haver assumit les seues responsabilitats al capdavant de les Falles?

Doncs, la veritat és que en Policia, Bombers o Protecció Civil estan acostumats a tractar amb crisis, perquè és la seua faena i davant certes situacions tenen recursos, però evidentment el regidor de Cultura Festiva no els té davant una crisi com aquesta. No té ni l’experiència, ni sap com actuar, però, bé, al final jo també vull dir que tothom s’ha posat a remar cap al mateix costat, començant per l’alcalde, la resta dels companys, l’oposició, també he de dir-ho, i el món faller; això ho fa tot més fàcil.

Quan va assumir el càrrec el coronavirus ja era una amenaça seriosa, però no sé si en algun moment es va plantejar que la suspensió total de la festa era un escenari possible.

Jo crec que suspendre per complet la festa mai ho vaig arribar a pensar, perquè a València semblava que estava controlat quant a procedència i traçabilitat dels casos; ningú pensava que a Madrid de sobte es dispararia d’un dia a l’altre, el mateix que a La Rioja o Vitòria. Sí que vam pensar que potser hauríem de suspendre mascletades i altres actes oficials multitudinaris, però no una reunió de 80 fallers en un casal, per exemple. Llavors sí que vam fer plans per si havíem de suspendre uns actes determinats, què fer amb els pirotècnics i amb altres coses. Però clar, de sobte, quan estan amb tot això, arriba la maçada i et diuen que no, que se suspenen les Falles, i no perquè estan repuntant els casos a València, sinó perquè està repuntant en una altra comunitat autònoma, cosa que encara inicialment és més complicada d’entendre.

Com va ser aqueix moment en què li comuniquen la suspensió de les Falles?

Jo estava fent guàrdia a l’Ajuntament, perquè ja des de mig dia hi havia un rum-rum, s’havien cancel·lat els vols a Itàlia i tot això ens comença a preocupar molt, perquè quan es cancel·la l’espai aeri ja és que hi ha alguna cosa més. Evidentment parle amb l’alcalde i quan vaig a la reunió al Palau de la Generalitat ja estaven arribant-me notícies que no seria una cancel·lació només d’actes oficials. Efectivament, quan hi vam arribar, la consellera de Sanitat va ser molt taxativa, tenia els informes i tenia la decisió molt clara. De fet, jo sí que intente explicar-los el pla que havíem previst de llevar els actes multitudinaris, però, clar, jo ni soc metge, ni tinc aqueixa responsabilitat. Per descomptat entenc que, quan parla amb aqueixa contundència tan clara la responsable de la sanitat de tots els valencians, ací no hi ha res més a discutir, sinó acceptar-ho i acatar les ordres. Jo supose que aqueix primer impuls va ser una mica més mogut pel sentiment faller de tractar de salvar-ho, però clar, és que en aqueix moment el problema més gran, i això ho entén tothom, no és si hi ha Falles o no hi ha Falles, el problema és una pandèmia que hem de tallar i posar-hi fi. De fet en les reunions que estem tenint amb els sectors econòmics una de les coses que ens han dit és que les decisions que hàgem de prendre, les prenguem com més prompte millor perquè això no s’allargue i acabe com més prompte millor.

L’opció de l’ajornament la posa vosté damunt la taula?

Bé, ells parlen de suspensió, perquè entenen que s’ha acabat, tampoc tenen per què conéixer els detalls de la festa fallera, tot el que hi ha darrere. Jo entenc que ells suspenen les Falles perquè les Falles ja estan ací, no et plantegen portar-ho a un altre mes, només que no es pot fer, perquè no pot haver-hi aglomeracions ni efecte crida, aquest és el missatge. Jo, sí que és cert, fins i tot la vicepresidenta Mónica Oltra que també és fallera i el president Ximo Puig, també estava en aqueixa línia, vam proposar un ajornament a una altra data i la consellera de Sanitat va dir que si tot va bé sanitàriament a ella li tant li fa que se celebren més endavant. Ella, com és normal, la primera cosa que vol és posar fi al problema. Per això als presidents sempre els diem que un mes abans de la data prevista al juliol hem de tindre segur al 100% que podrem fer-ho.

Hi ha hagut una mica de malestar entre col·lectius fallers que entenen que potser si s’haguera pres uns dies abans la decisió de suspendre les Falles alguns monuments no estarien plantats i s’haurien minimitzat els problemes.

Nosaltres hem actuat en tot moment amb els informes de Sanitat, no podem actuar d’una altra manera. No crearem una alarma social quan el Ministeri i la Conselleria de Sanitat diuen que no passa res, que està tot controlat i que va tot avant. No seré jo qui suspenga els actes. És com si trac la Policia amb màscares, llavors si que emboliquem la mundial. Llavors nosaltres estàvem fent el que deia Sanitat

El regidor Galiana durant l'entrevista JESÚS CÍSCAR

També hi ha hagut polèmica per l’absència de l’alcalde, Joan Ribó, en la reunió amb la Generalitat en què comuniquen la suspensió, què li sembla?

Bé, jo crec que se’ns oblida a tots que també se suspén la Magdalena i l’alcaldessa de Castelló tampoc hi està. Com he comentat, jo estava de guàrdia a l’Ajuntament, el Palau està molt prop d’ací, a més soc tercer tinent d’alcalde de València, regidor de Cultura Festiva i president de la JCF. Llavors em sembla normal que estiga en aqueixa reunió. L’alcalde ha aconseguit en 24 hores tindre un acord amb el món faller amb unes noves dates i entre 48 i 72 hores tindre un suplement de les subvencions. Vull dir que retraure a l’alcalde alguna cosa en aquestes circumstàncies, jo crec que no es pot. Jo crec que s’ha comportat tant com a persona com amb la confiança que ha depositat en el seu delegat de Cultura Festiva, perquè jo m’he sentit abrigallat al 100% quan li he dit el problema que teníem i les reunions que havíem de tindre, les persones amb qui havíem de parlar. L’alcalde ho ha seguit fil per randa tot i fins i tot s’ha oferit a estar en més coses, com en la roda de premsa de la fallera major de València, però crec que tampoc cal que estiguem els dos en tot, pel desgast que comporta. Però jo no li puc retraure res.

Una vegada decidides les noves dates, queden algunes incògnites per resoldre. Què pot concretar pel que fa temes com els concursos de les falles?

Jo crec que l’important era traure les falles del carrer. Hi ha moltes incògnites del que serà, perquè mai hem tingut aquesta crisi i mai hem tingut les Falles al juliol. No serà adaptar el calendari de març exactament al de juliol. Ens venen bé les dates perquè del 15 al 19 hi ha un imaginari col·lectiu de quan es fan les coses, a més el 19 és diumenge, i tot això sí que ho valorem els agents fallers. Però no serà exactament igual i el calendari s’haurà d’adaptar. Encara així, jo crec que la primera cosa és traure el que hi ha al carrer, guardar-ho, desmuntar el que calga desmuntar i, una vegada estiga tot desmuntat, pensarem en el juliol. Sí que és veritat que et venen idees boges al cap i el tema de la calor, és el mateix en les Fogueres d’Alacant, però anirem treballant. Jo agraïsc que la gent estiga molt predisposada i il·lusionada i no paren de donar idees.

Finalment es cremarà tota la figura central de la falla municipal o es guardarà el remat per a juliol?

Jo soc de l’opinió personal, i així ho he transmés a l’equip, i l’equip ho té clar, que el remat es guarde per a juliol, ja que s’ha convertit en un símbol. Llavors estem negociant amb els artistes fallers i amb el dissenyador. L’opció de deixar-la ací plantada sense cremar quatre mesos la veig inviable pel tema de la climatologia, el vent i la pluja. Pot ser un perill, perquè això no està preparat per a tant de temps, està preparat per a tindre-ho quatre o cinc dies al carrer i cremar-ho. Espere que arribem a un acord i salvem el remat. Pot ser molt bonic traure aqueix remat que representa tot el dolent que ha passat al març i pegar-li foc.

Quines ajudes han aprovat fins ara per a les comissions falleres?

Les comissions han deixat de rebre molts ingressos que es produeixen en la setmana fallera i, clar, si la falla té problemes econòmics i no paga a l’artista, l’artista no podrà plantar el 2021, és un peix que es mossega la cua. Com que tenim una dada objectiva, que és el que s’han gastat les falles en el monument, a partir d’ací estem treballant. Hem aprovat ja el pagament de l’ajuda habitual del 25% del cost total del pressupost de cada falla, que s’abonarà entre dilluns i dimarts, i hem suplementat, del 75% que queda del cost de la falla, un 50% que l’assumeix també l’Ajuntament. En total és un 62,5% que assumeix el consistori del cost de les falles. Ara volem que entre la Diputació, la Generalitat, el Govern, fins i tot Europa, es pague la resta. Però ens semblava important avançar aquestes ajudes, perquè les falles han de pagar proveïdors, coses que tenen ja contractades i que han de pagar-se, perquè, si no, l’economia tampoc circula.

El regidor de Cultura Festiva y president de JCF, Carlos Galiana JESÚS CÍSCAR

Creu que la Generalitat ha d’assumir el 100% del trasllat dels monuments a Fira València? Ho pregunte, perquè vosté va remarcar que només es farien càrrec del 50% i aquest “només” va sonar molt reivindicatiu.

Jo desconec com estan les finances de la Generalitat. Sí que és cert que, en un moment tan delicat com aquest en què els sentiments estan a flor de pell, no acabes d’entendre que et diga que paguen el 50% i que tu has de pagar l’altre 50%. El que esperes és que et diguen que paguen el 100%. Però repetisc que no em puc ficar en les finances de la Generalitat. Sé com va sonar, perquè en aqueix moment potser vaig tirar més de cor i més que com a regidor ho vaig dir com un faller enfadat a qui li toca pagar el 50%. Però bé, és fruit d’una mica de la tensió. Han decidit pagar el 50%, perquè nosaltres pagarem la resta.

Es posarà una data límit per a cremar les parts de les falles que no es puguen desmuntar?

Jo vull ser molt prudent en això, perquè estem intentant no fer un efecte crida per evitar que tothom vaja a veure la cremà; qualsevol tipus d’informació que donem sobre terminis de la cremà tindrà un efecte contraproduent. Faig una crida a la prudència de tothom, també dels mitjans de comunicació, entenent l’interés periodístic, però permeteu-me que no conteste per la seguretat pública.

Si, pel coronavirus, en les dates marcades al juliol tampoc es poden celebrar les Falles, s’anirà meditant un pla B, o si no es poden fer en aqueix moment ja seran inviables?

Jo crec que si el 15 de juliol no podem tindre les falles al carrer, el nostre problema menor serà tindre Falles o veure quan es fan, perquè llavors tindrem un problema de salut pública a escala mundial. Jo crec que la gent ho entén, s’ha posat una data prou llarga en el temps perquè s’analitze i vegem per on transcorre el virus i si la calor minora realment els contagis. Creiem que és un temps prudencial. Ara, si algú em diu que el 15 de juliol no podrem tindre Falles, crec que estarem tots amb problemes grans.

Quin missatge llançaria al col·lectiu faller?

Doncs, sobretot transmetre el meu agraïment més profund al comportament que està tenint el món faller. A qui el coneixem no ens sorprén, perquè ho hem fet altres vegades i som sobretot gent molt solidària. Crec que la gent que no coneix les Falles està comprovant el potencial que té la festa, sobretot a escala econòmica. El meu agraïment a tots els representants amb qui he parlat per l’afecte i el suport que han transmés. I si algú s’ha sentit ofés i creu que no hem fet bé les coses, les meues disculpes des del cor, perquè el que s’ha intentat és treballar al més ràpid possible a solucionar aquesta crisi.