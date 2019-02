L’assetjament policial a l’alcaldessa de Paiporta, des dels municipals fins a la Guàrdia Civil

L’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, de Compromís, ha tingut una segona meitat de legislatura molt marcada per l’assetjament policial patit d’agents concrets de la Policia Local i fins i tot del comandant de la Guàrdia Civil en aqueixa localitat de l’àrea metropolitana de València.

L’últim episodi conegut és que la mateixa Guàrdia Civil investiga l’oficial de la caserna de Paiporta per haver proferit desqualificacions polítiques i masclistes com “aquesta comunista què s’ha cregut?” o “aquesta se’m menjarà el nap”. Aquestes expressions vexatòries serien la culminació de prop de dos anys de mala relació de l’ajuntament amb aquest oficial en concret, i que la mateixa alcaldessa ha volgut separar de la relació general amb la Guàrdia Civil, de la qual diu que té un comportament “exquisit”.

Martín explica que el punt d’inflexió que ha detectat es va produir poc després que l’oficial ocupara el comandament de la caserna a Paiporta quan va requerir a l’alcaldessa els serveis de l’electricista municipal per a fer una intervenció en les dependències locals de l’institut armat, cosa a què es va negar l’edil, que el va advertir que podia incórrer en una prevaricació. Després d’això, l’alcaldessa afirma que ha viscut una “persecució”.

Entre els diferents desacords l’alcaldessa recorda un contratemps que va tindre el regidor de Cultura amb les penyes taurines de la localitat, que el van acusar de fer declaracions “homòfobes”, acusació que va acabar amb la Guàrdia Civil personant-se a casa de l’edil per prendre-li declaració, encara que el cas finalment es va arxivar. També assenyala que en les festes passades es va filtrar que l’institut armat investigava un possible delicte d’odi pel concert a Paiporta de Riot Propaganda i que l’havia posat en coneixement de Fiscalia, uns fets que s’han negat des de la Delegació del Govern. L’últim capítol que ha transcendit, el dels insults del comandant, s’haurien produït pel seu descontentament davant la decisió de l’ajuntament d’instal·lar una fira de Halloween en un solar municipal al costat de la caserna, fira que l’alcaldessa recorda que va rodant cada any en una ubicació diferent de la localitat.

Policia Local

No és l’únic episodi d’assetjament policial a l’alcaldessa de Paiporta. Tres agents de la policia municipal la van emprendre amb Martín per l’anul·lació de la consolidació d’una plaça d’un policia, després que l’Ajuntament considerara que s’havien produït irregularitats i que estava falsejada. Després d’aquesta anul·lació, els agents es van bolcar en el marcatge a l’alcaldessa i van arribar a denunciar tant Isabel Martín com la regidora d’Hisenda, però també a contractar un detectiu privat perquè la vigilara; la denúncia va provocar que totes dues regidores hagueren de declarar com a investigades.

Finalment la causa es va arxivar, però l’alcaldessa no va voler tolerar aquestes actituds per la qual cosa després va ser ella qui es va querellar contra un inspector de policia acusant-lo de denúncia falsa i estafa processal.

A més, un dels policies querellats va tindre una topada personal amb la mateixa mare de l’alcaldessa quan a l’estiu del 2017 l’agent, en veure-la pel carrer, li va dir: “Hi ha molta bruixa solta per ací”. Cosa a què ella va respondre: “I molt de pocavergonya”. A continuació l’ara exagent va amollar: “Al setembre em jubile, ja t’apanyaré”. Aquests fets van ser denunciats davant els tribunals i van acabar en una multa de 400 euros per a l’agent i el pagament de les costes processals.

Crítica política

El ja expolicia condemnat a la multa va ser en el seu moment escorta del portaveu municipal del PP, Vicente Ibor, quan era alcalde de Paiporta.

L’alcaldessa actual ha lamentat que aquests capítols també li han valgut a l’oposició del PP a l’ajuntament per a atacar-la políticament. Martín apunta que s’ha volgut instrumentalitzar els cossos policials.