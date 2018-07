L’àtic irregular del portaveu de Ciutadans planeja sobre la moció de censura “fallida” d’Oriola

PSOE i Canviem Oriola van registrar en el notari una moció de censura que s’hauria de fer efectiva aquest dilluns contra l’alcalde del municipi, Emilio Bascuñana, després que eldiario.es revelara que va estar sis anys cobrant sense anar al seu lloc de treball en la Direcció Territorial de Salut a Alacant. Però la temptativa dels dos partits d’esquerres fracassarà perquè els tres regidors de Ciutadans –que sostenen i formen part de l’equip de Govern– no la secundaran.

El portaveu del partit taronja a l’Ajuntament d’Oriola i home fort en el consistori, José Ignacio López Bas, va dir en saltar l’escàndol que les explicacions de Bascuñana no li van agradar i que l’alcalde hauria de fer un pas arrere. És més, va demanar esperar-se a la investigació interna de la Conselleria de Sanitat. Les perquisicions van concloure que l’alcalde d’Oriola no va aparéixer en anys pel seu treball de servidor públic i li ha obert un expedient.

Malgrat aquesta evidència i la garrotada que suposa per a Bascuñana –el seu partit ja li ha comunicat que no serà candidat en 2019– el portaveu de Ciutadans no donarà suport a la moció de censura impulsada per l’esquerra. “L’estabilitat del municipi” va ser l’argument esgrimit per a “salvar” l’alcalde.

A ningú se li escapa que la situació d’extrema feblesa de Bascuñana beneficia López Bas, que a més gestiona les àrees més importants i amb més pressupost del consistori. En Ciutadans volen veure cremant-se a foc lent l’alcalde del PP, que ha perdut fins i tot el suport dels seus. La contradicció, donar suport a una persona que ha jugat amb l’honorabilitat de la funció pública malgrat definir-se com el partit de la regeneració.

Però, el boicot de Ciutadans a la moció de censura és només per estratègia política o hi ha cap cosa darrere? En el PSOE i Canviem sospiten que darrere del xec en blanc de López Bas a Bascuñana hi ha altres motius menys confesables. I és que el portaveu de Ciutadans, que ara resideix a Barcelona malgrat governar a Oriola, ha tingut problemes urbanístics molt greus amb l’Ajuntament que, precisament per la inacció de la institució, li permet eixir airós. De moment.

L’Ajuntament d’Oriola va obrir el 2013 (governaven els Verds, PSOE i els liberals de López Bas) un expedient urbanístic a l’habitatge particular de López Bas per la cobertura de 40 metres de terrassa sense autorització del consistori. L’habitatge està a nom de la seua parella, però el mateix López Bas va reconéixer en el seu moment la il·legalitat de la construcció que havia denegat la Regidoria d’Urbanisme. Això sí, va al·legar que la infracció devia estar prescrita perquè les obres eren del 2008.

Terrassa del domicili de López Bas a nom de la seua parella el 2010 i posteriorment, el 2015, ja cobert de manera irregular.

Aquesta afirmació sobre la data de les obres va costar al portaveu de Ciutadans una denúncia del PSOE en la Fiscalia per falsedat, ja que, a través d’una ortofoto, es demostrava que l’any 2010 les obres de l’àtic encara no s’havien dut a terme. Aquesta denúncia va acabar en el Jutjat d’Instrucció número 3 d’Oriola, que va imputar la parella del portaveu de Ciutadans a l’Ajuntament.

Després de prestar declaració la parella de l’edil, la titular del Jutjat d’Instrucció número 3 d’Oriola va arxivar la investigació per falsedat documental fa uns quants mesos. Però no se sap res de la infracció urbanística, perquè el consistori no ha mogut un dit ni en el jutjat ni en l’expedient obert per infracció urbanística. Cal recordar que López Bas ha donat suport a Bascuñana en votar primerament la investidura i, mesos després, entrant en l’equip de govern amb els seus tres regidors clau.

I és que des del 2015 fins a l’actualitat, l’expedient per infracció urbanística contra l’àtic de López Bas continua sense resoldre’s. Una resolució negativa podria haver acabat en el jutjat que va investigar la falsedat documental o en l’obligació de demolició de les obres.

La Regidoria d’Urbanisme, que dirigeix la mà dreta de Bascuñana, el popular Rafael Almagro, no ha fet res per a posar fi a aquest procés que situa el portaveu de Ciutadans per damunt dels altres veïns d’Oriola pel fet de beneficiar-se clarament d’una infracció urbanística que dispara el valor del seu habitatge. En aquests moments, a l’àtic el té llogat a tercers, amb el benefici corresponent.

Aquest diari ha intentat recaptar les explicacions de López Bas directament i a través del seu equip de comunicació durant dos dies i ha sigut impossible perquè estava “en l’entrada de moros i cristians”. “Son unes festes molt importants i està en la desfilada”, ha al·legat el seu cap de premsa.