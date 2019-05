L’auditoria qüestiona tres acomiadaments improcedents del port de València i l’increment de despeses de personal

L’informe d’auditoria de compliment i operativa sobre les despeses de personal de l’Autoritat Portuària de València (APV) conclou que la gestió ha sigut correcta, encara que ha trobat unes quantes deficiències. Els auditors alerten que els tres acomiadaments que ha fet l’APV s’han saldat en contra dels interessos de l’entitat i que hi ha hagut un increment de les despeses de personal inadequat.

Segons l’informe, les despeses de personal són superiors a les permeses per la normativa, en concret les relacionades als pagaments de l’antiguitat. L’APV al·lega que l’increment és del 4,88% i s’ha fet bàsicament sobre personal fora de conveni, per la qual cosa no se li apliquen els límits legals. En l’APV treballen unes 300 persones que, en antiguitat, van percebre el 2017 823.277 euros.

Els auditors també criden l’atenció sobre un excés de retribució d’hores extra, que també excedeixen la normativa. En l’APV entenen que aquesta conclusió no té una força excessiva per la despesa, ja que en total són 23.600 euros per a tota la plantilla. L’argument que esgrimeix l’entitat presidida per Aurelio Martínez és que el límit d’hores extra autoritzades és molt baix. “En l’APV s’han pagat un total de 2,85% del total d’hores extres dels recintes portuaris d’Espanya, malgrat que suposen més del 10% de l’import net de la xifra de negocis del Sistedt. Portuari Espanyol”, apunten.

Una altra de les observacions de l’informe es refereix a tres acomiadaments. “Els tres acomiadaments examinats en la mostra han acabat tots en contra dels interessos de l’APV, per la qual cosa ha de millorar-se la gestió d’aquesta àrea”, conclouen els auditors. Expliquen en el port que dos dels tres acomiadaments “són les dues úniques indemnitzacions” des del 2011 fins a l’actualitat. L’APV considera que els salaris de tramitació no es preveuen en la partida d’indemnitzacions al personal. L’APV ha comunicat als auditors que corregirà la situació.

Per part seua, el tercer acomiadament amb perjudicis per al port, al·leguen des de l’APV, va ser un cessament per jubilació en què l’empleat va impugnar judicialment la decisió.