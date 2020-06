L’avaluació ambiental de la polèmica ampliació del port de València sense incloure l’accés nord xoca amb la normativa europea

"L’objectiu d’aquesta Directiva modificada no pot eludir-se mitjançant el fraccionament d’un projecte i el fet que no es considere l’efecte acumulatiu de diversos projectes no ha de tindre com a conseqüència pràctica que se sostraguen íntegrament a l’obligació d’avaluació quan, considerats conjuntament, puguen tindre efectes significatius en el medi ambient en el sentit de l’article 2, apartat 1, d’aquesta mateixa Directiva".

Això diu una resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea referent a una causa que va guanyar Ecologistes en Acció a l’Ajuntament de Madrid en relació amb una resolució administrativa d’aprovació de diversos projectes de reforma i millora de la pràctica totalitat de l’autovia de circumval·lació de Madrid, segons han denunciat fonts d’Unides Podem.

La diputada valenciana per la pota d’Esquerra Unida, Estefanía Blanes, juntament amb l’assessora de l’Europarlament Marta Martín, han posat en relleu que aquesta

resolució europea podria ser aplicable en la polèmica ampliació nord del port de València, amb la qual xocaria.

El motiu és que la declaració d’impacte ambiental (DIA) del 2007 a què l’Autoritat Portuària de València (APV) s’aferra per no encetar un nou procés, malgrat que no té res a veure el projecte d’ampliació aprovat el 2007 amb l’actual, no valora l’impacte ambiental que causaria l’accés nord perquè el port mateix el va descartar.

No obstant això, com va informar eldiario.es i com ha reconegut repetides vegades el president de l’APV, Aurelio Martínez, són projectes que van units. perquè la construcció de la nova macroterminal duplicarà la capacitat del port, que requerirà per tant un nou accés que descongestione l’actual per la V-30.

Des d’Unides Podem consideren per tant que, tal com estableix aquesta directiva europea, tant l’ampliació com l’accés nord requereixen una DIA conjunta. De fet, la formació ha comentat que buscarà la fórmula per a portar el cas davant les autoritats europees.

En el cas del litigi de la circumval·lació de Madrid, la resolució europea estableix que "de l’acte de remissió resulta que l’Ajuntament de Madrid ha fragmentat el projecte global ‘Madrid calle 30’ en quinze subprojectes independents, tramitats de manera separada, dels quals només un es refereix a la modificació o el condicionament d’un traçat de carretera existent en un tram la longitud del qual supera els 5 quilòmetres, llindar a partir del qual la normativa autonòmica aplicable sotmet un projecte a una avaluació d’impacte ambiental, i és així que aqueix projecte global considerat en el conjunt excedeix amb molt aqueix llindar".

La sentència afig que "de les explicacions del jutge remitent es desprén a més que, segons certes estimacions, la realització de l’obra íntegrament generarà un increment del trànsit pròxim al 25% i implicarà actuacions de diferents classes en l’entorn urbà de l’M-30".