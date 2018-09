L’empresa pública FGV blinda el sou de directiu a l’alcalde socialista de Paterna, encara que siga destituït o dimitisca

L’alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha deixat el seu sou de més de 52.000 euros com a càrrec públic per a tornar a l’empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), on té la plaça en tallers. Però sense perdre ni un euro i amb una millora salarial que li permetrà incrementar considerablement els seus emoluments quan deixe definitivament la política i torne al seu lloc de treball d’enginyer.

L’actual gerent de la societat, controlada per una conselleria del PSPV –partit també de l’alcalde– va decidir ascendir Sagredo el mes d’abril passat a cap d’Unitat de Tallers, un lloc d’alta direcció i de lliure designació que li va permetre passar de ser un nivell salarial 10 a un nivell 14, és a dir, passar de tindre un sou base de 1.894,23 euros per mes a 2.814,28, sense comptar els biennis o altres conceptes, que també s’incrementen en canviar de categoria.

Ni des d’FGV ni tampoc des de l’ajuntament han volgut aclarir quin és el muntant d’aquest nou salari, però els càlculs d’eldiario.es apunten que supera amb escreix el que cobrava com a alcalde gràcies al seu ascens en l’empresa pública en què treballa fa 17 anys.

La cosa més cridanera de la pujada, que hauria de ser puntual durant el temps que mantinguera el lloc en la prefectura, és que una part d’aquesta pujada de salari tan grossa la mantindrà per sempre, siga destituït o abandone voluntàriament l’empresa amb una excedència com ja ha anunciat que farà en els pròxims mesos per a afrontar l’últim tram de la legislatura i les eleccions municipals de l’any que ve, en què pretén repetir com a candidat socialista.

Sagredo ja mai tornarà a cobrar el salari que s’ha guanyat per categoria i treball en l’empresa i mantindrà part d’aqueixa pujada discrecional d’aquests mesos, segons la documentació que reprodueix aquest periòdic. En cas que l’alcalde de Paterna fora destituït del seu càrrec de directiu –per desavinences amb el gerent, la Conselleria o un canvi de Govern– Sagredo passaria d’una categoria 14 a una 12, mai a una 10, com tenia abans de ser nomenat directiu. Així doncs, aquesta situació li permetria guanyar quasi 400 euros més per mes del que guanyava abans de l’ascens discrecional.

Escrito firmado por el gerente que blinda "la prima funcional" que se le ha asignado como cargo directivo de confianza.

Per la seua part, si és Sagredo el que abandona voluntàriament l’empresa i torna a cobrar d’alcalde –com ha anunciat que farà– al seu retorn a FGV, quan ho considere, tornarà a la categoria 10, però “amb la prima funcional que té en aquests moments”.

Aquest diari es va posar ahir en contacte amb l’empresa pública per conéixer aquesta “prima funcional” la quantia de la qual fixa el gerent, però no van voler fer cap comentari ni revelar la quantia. Aquest tipus de gratificacions extraconveni no figuren en el portal de transparència de l’entitat, com sí que ho fan el salari base, les categories, els biennis, els quadriennis i les pagues extra.

A més, Sagredo podrà tornar a un lloc de treball amb prima inclosa encara que estiga ocupat definitivament per una altra persona i sempre dins de la província de València.

Aquest tracte dispensat a l’alcalde de Paterna s’evidencia més particular quan es compara amb l’altre alt càrrec nomenat per FGV i que venia de Paterna. Es tracta de Francisco José García Martínez, ex-director de Recursos Humans de Gestió i Serveis de Paterna SLO (Gespa), ara cap de l’àrea de Gestió de Personal d’FGV, i que va informar favorablement de l’ascens de categoria professional de l’alcalde en Ferrocarrils de la Generalitat.

García Martínez va veure incrementada la seua posició en FGV fins una categoria 16 el mateix dia que Sagredo. En aquest cas, si se’l cessara, passaria a tindre una categoria 14. Però si aquest empleat públic decidira deixar l’empresa, com farà Sagredo, perdria tota la pujada salarial i tornaria a una categoria salarial 10. Dos casos iguals amb una solució diferent. FGV tampoc no ha volgut opinar sobre aquesta desigualtat en el tracte.