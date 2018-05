L'empresa afectada demana el segrest del documental que denuncia una estafa a les agricultores de xufa a Àfrica

Mousso Faso, el documental sobre una presumpta estafa d'una empresa espanyola a agricultores africanes per a reduir els costos de la xufa que recol·lecten, ha generat un terratrèmol en el sector. L'òpera prima d'Antxon Monforte, cooperativista vinculat a la producció del tubercle a València, s'ha projectat en el festival de Drets Humans de Barcelona i ja té lloc en una altra mitja dotzena de certàmens a tot el món.

La companyia assenyalada pel documental és Tigernuts Traders, una signatura valenciana que ocupa el primer lloc de la distribució mundial de xufa. La pel·lícula ha generat a la companyia seriosos problemes comercials amb els seus clients per les conclusions que d'ella s'extrauen, per la qual cosa ha començat una ofensiva legal par parar els que consideren com un missatge injurios i calumniós.

Aquest dilluns s'ha produït l'acte de conciliació previ a la querella entre Tigernuts Traders i Antxón Monforte. A l'acte amb el secretari judicial han acudit també dues col·laboradores de la pel·lícula, Llanos Rodríguez, fundadora de l'associació Cin Burkina, i Eva Fernández, membre de Woman's CEO.

El director de Mousso Faso no s'ha retractat i continuarà amb l'emissió del documental, del que van poder gaudir en exclusiva els socis d'eldiario.es, i la seua projecció en els nombrosos festivals de cinema documental als quals s'ha presentat. "Volem que les famílies que treballen amb la xufa en Burkina Fasso i altres països cobren salaris dignes. Però volem proves que açò és veritat", ha explicat Monforte a l'eixida de l'acte de conciliació.

"També volem que justifiquen realment el seu segell de comerç just. Solament demanem transparència i proves reals", ha afegit. "Si fan açò deixaríem a un costat el documental, no volem res més", ha sentenciat.

Per la seua banda, fonts de l'empresa ha assegurat que van a seguir avant amb la seua estratègia legal pel que consideren un atac a la bona imatge de Tigernuts Traders. Defensen que estan defensant els seus drets.

'Mousso Faso. La terra de les dones íntegres', compta el viatge de Monforte pels territoris d'Àfrica on es produeix la xufa, entrevistant a les famílies productores del tubercle. Allí relata com la presumpta estafa de l'empresa espanyola Tigernuts Trades, la major comercialitzadora d'aquest tubercle del món, provoca que la població acabe passant grans penúries.

El documental narra el cas de les "xufes de sang", un exemple de l'explotació a la qual els habitants del nord sotmeten als del sud. En aquest cas amb protagonistes espanyols. A altre, la cinta acaba desvetlant també com a moltes zones productores d'aquest tubercle han acabat en mans de grups yihadistes de Mali. Així, aquestes dones africanes viuen un doble drama, les duríssimes condicions de treball i la submissió a la dictadura terrorista. Un espoli de la seua terra que dura ja 25 anys.