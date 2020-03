L'equipament mèdic adquirit a la Xina per a lluitar contra el coronavirus comença a arribar a centres sanitaris i residencials

Aquest dimarts arribava a Espanya el primer dels dos avions procedents de la Xina noliejats per la Generalitat Valenciana amb material mèdic per valor d'11 milions d'euros: equips EPI (bates, màscares...), ulleres, respiradors, llits hospitalaris, etc. Una operació (Ruta de la Seda) que ha sigut possible gràcies a la col·laboració de l'empresari xinés Chen Wu Keping, amb un "fort arrelament" en la Comunitat Valenciana.

L'enviament suposa més de 15 tones en equipament i el primer dels transports va arribar a Saragossa passades les 14 hores amb un carregament que es va traslladar a un centre logístic valencià a la nit (es va rebre al voltant de les 23 hores). El material sanitari que ha arribat inclou 3.800.000 màscares, prop de 5.000 monos de protecció i 200.000 guants i la seua destinació són centres sanitaris i sociosanitaris (residències de majors).

Durant la nit i la passada matinada es va iniciar la segona fase de l'operació Ruta de la Seda, que consisteix en el repartiment de l'equipament. Per a aquesta tasca, personal de la Generalitat, amb la col·laboració de la Policia Autonòmica, ha preparat els lots per a la seua posterior distribució. Una vegada confeccionats, la Conselleria de Sanitat repartirà el material entre els diferents departaments de salut i personal de les brigades de l'Agència d'Emergències farà el mateix amb les residències.

Al voltant de la 1 de la matinada eixia el primer comboi amb destinació a les residències de Castelló.