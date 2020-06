L'excap de compres de Canal 9 diu que el contracte amb Gürtel per la visita del Papa a València no tenia precedent

El cap de Compres de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) en 2006, Salvador Benjamín Íñiguez, ha declarat en el judici del cas Gürtel que el contracte de més de set milions d'euros concedit a empreses de la trama amb motiu de la visita del papa aqueix any a València no tenia precedent.

L'Audiència Nacional ha représ aquest dimarts el judici dels vint-i-dos acusats en aquesta peça del cas de corrupció relacionat amb el PP, seguit per suposades adjudicacions irregulars a empreses de Francisco Correa, el líder de Gürtel, per a instal·lar pantalles i equips de megafonia als carrers de València amb motiu de la visita de Benet XVI al juliol de 2006.

Segons la Fiscalia Anticorrupció, després d'assumir RTVV el senyal de la retransmissió de la visita del papa l'entramat de Gürtel va aconseguir que l'ens públic li adjudicara aquest muntatge de pantalles i so per "un preu desorbitat" de més de set milions d'euros.

La Fiscalia manté que el llavors director general, l'acusat Pedro García Gimeno, vulnerant les normes de contractació pública va dur a terme actuacions per a aquesta adjudicació per la qual es va repartir més de tres milions d'euros amb els membres de la trama Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, 'El Bigotes', i el també acusat José Ramón Blanco Balín, assessor del grup.

Pedro García s'enfronta a la petició de presó més elevada, 40 anys, mentre que la Fiscalia demana 38 per a Francisco Correa, 37 per a Pablo Crespo i Álvaro Pérez i 18 per a José Ramón Blanco Balín.

Al començament de la jornada, primera després de l'aturada per la pandèmia del coronavirus, el president de la Sala ha lamentat la mort a causa de la mateixa d'un dels acusats, l'ex vicepresident del Consell, ex president de les Corts i ex director general de la Policia, Juan Cotino.

La sessió ha començat amb la declaració de Salvador Benjamín Íñiguez Escuder, que llavors era el cap de la Unitat de Compres d'RTVV, per a qui la Fiscalia demana deu anys de presó.

Salvador Benjamín Íñiguez ha explicat que pel volum del contracte es degué haver convocat un concurs públic però finalment es va tramitar pel procediment d'urgència i que així ho havia decidit la Direcció General.

Ha afegit que el seu superior, l'acusat Ricardo Calatayud, llavors director del Departament Economicofinancer d'RTVV -que s'enfronta a una petició d'onze anys i mig de presó-, li va explicar que "això no anava a ser un concurs" tal com li havia indicat el director general.

I ha afegit: "Des del principi el meu cap em va dir que s'anava a encarregar ell d'aquest expedient i que no havia de fer res".

També ha declarat l'acusat Juan Prefaci Cruz, que era el cap de gabinet del director general d'RTVV, per a qui la Fiscalia demana deu anys de presó.

Juan Prefaci ha mantingut que el procediment de contractació a seguir corresponia al director general i que ell no va participar "en res".

Per part seua, Encarnación Pérez Pallarés, que era advocada dels Serveis Jurídics d'RTVV, per a qui la Fiscalia demana deu anys de presó, ha manifestat que se sent "utilitzada".

Ha explicat que ella desconeixia que el seu superior, el director dels Serveis Jurídics, va tindre una discussió amb el director general, Pedro García Gimeno, al qual va advertir que no podia tramitar així aquest expedient "perquè s'anava a asseure en la banqueta", al que el segon li va dir que no es preocupara, però el seu cap finalment es va apartar i li va deixar a ella enfront d'aquest assumpte.