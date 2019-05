L'exconseller Rafael Blasco reconeix davant el tribunal que va saquejar les ajudes de cooperació del Govern de Camps

L'exconseller de Solidaritat i Ciutadania del Govern autonòmic de Francisco Camps ha arribat a un acord amb la Fiscalia anticorrupció pel qual reconeix el saqueig d'ajudes a la cooperació. Rafael Blasco ha acceptat els fets de l'escrit i s'ha negat a declarar.

L'acord amb la Fiscalia, que no accepten ni l'acusació popular de la Coordinadora d'ONG ni l'advocacia de la Generalitat Valenciana, permetrà a Blasco una rebaixa de la seua pena, que passaria de 16 anys de condemna a menys de quatre, tal com va comptar aquest diari. El seu advocat, el penalista Javier Boix, ha indicat que l'acord no afecta al dret a l'última paraula que previsiblement exercirà l'expolític del PP. Boix també ha deixat caure que sol·licitaran la imposició del pagament de les costes del judici a la Generalitat i a la Coordinadora d'ONG valencianes que exerceix d'acusació popular.

Anticorrupció, representada pel fiscal Jesús Carrasco, ha arribat a acords parcials amb les defenses dels principals acusats: l'exconseller Rafael Blasco, els funcionaris Tina Sanjuán i Marc Llinares, els germans Arturo i Augusto César Tauroni, la dona d'aquest últim, Alina Indiekina, i Maribel Castillo, de la Fundació Hemisferi. En aquest cas, ni l'advocacia de la Generalitat ni l'acusació popular, que exerceix la Coordinadora de les ONG, estan d'acord amb el pacte de reducció de penes.

El lletrat de la Coordinadora considera que el pacte "no satisfà els greus fets contra l'erari", una afirmació que ha fet seua la lletrada de la Generalitat. A la funcionària Tina Sanjuán no se li sol·licita responsabilitat civil. Per part seua, el lletrat d'Augusto César Tauroni ha explicat que el seu client reconeix els mateixos fets assenyalats per l'acusació popular.

La Fiscalia anticorrupció ha arribat a acords parcials, amb els quals coincideix l'advocacia de la Generalitat, amb cinc acusats de menor nivell. Es tracta de l'exdirector general d'Integració i Cooperació, Josep Maria Felip, els empresaris Alfonso Navarro Torres, Jesús Urquizu Delgado i Miguel Ángel Climent Estruch, i del cooperant Fernando Darder. D'altra banda, els acusats amb un paper menys rellevant -Carlos Andrés Just, Rosa María Castillo Otero, Alberto Pampín Bueno, Luis Freire Olías i José Bollaín Pastor- han arribat a un acord total amb la Fiscalia. Finalment, la defensa de l'empresari Fernando Cañete i l'advocacia de la Generalitat també han arribat a un acord. Aquest últim empresari, home de Maribel Castillo, només estava acusat per la Generalitat.

El set vegades conseller Rafael Blasco ofereix els béns que ja té embargats i no ha proposat cap de les obres d'art que decoren el seu habitatge i que apareixen en el programa d'À Punt 'El Clan Blasco'. El documental va revelar que el seu domicili particular en la Barraca d'Aigües Vives (Alzira) ha estat replet de quadres i escultures d'art modern que podrien servir per a recuperar part dels diners desviats. Ni Blasco ho ha proposat ni la Fiscalia li ho ha demanat. A l'exconseller també se li ha embargat part de la pensió.

El tribunal estudia ara el cronograma de declaracions per a la setmana que ve que hauran d'alternar-se amb les testificals des de l'estranger.