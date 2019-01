L'exconseller Rafael Blasco obté el tercer grau penitenciari després de complir tres anys i set mesos de presó

L'exconseller popular Rafael Blasco, condemnat pel frau en les ajudes a la cooperació a sis anys i mig de presó, ha obtingut el tercer grau penitenciari després d'haver complit tres anys i set mesos de la condemna i tindre els requisits per a accedir al règim de semillibertat, segons han informat a Europa Press fonts penitenciàries.

Així ho va proposar la Junta de Tractament de la presó de Picassent on compleix condemna i ho ha concedit la secretària general d'Institucions Penitenciàries (IIPP), d'acord amb les mateixes fonts. En aquest cas, Blasco va complir la meitat de la seua condemna al setembre de 2018. La resta del temps que li queda fins a liquidar-la -acaba al desembre de 2021- el complirà en el Centre d'Inserció Social (CIS) que determine IIPP.

L'exconseller té un altre judici pendent, la resta de peces de Cooperació, al costat d'altres 23 persones més, acusades d'irregularitats en subvencions a ONG i en la construcció d'un Hospital a Haití que no va arribar a dur-se a terme. La vista està assenyalada a partir del 15 d'abril.

En total, Blasco porta a la presó tres anys i set mesos, després el que el Suprem el condemnara al juny de 2015 a sis anys i mig de presó pel frau d'ajudes al Tercer Món, dins de la peça 1 del conegut com a cas Cooperació, relativa a irregularitats en la concessió d'ajudes per part de Solidaritat a la Fundació Cyes per a projectes a Nicaragua. Aquesta condemna suposava un any i mig menys que la imposada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

L'alt tribunal valencià li havia denegat el mes de juny passat el tercer grau que havia sol·licitat Blasco en tindre en compte l'informe d'IIPP que apreciava un risc "mig-alt" de reincidència i per la naturalesa dels béns als quals va afectar, ajudes al Tercer Món, que feia que els fets foren "especialment reprovables".

"Alarma social"

A més, la sala al·legava l`"alarma social" que va produir el cas, pendent d'enjudiciar altres peces, i que no havia fet el "més mínim intent" de pal·liar les "greus conseqüències econòmiques" a l'administració pública. Precisament, a mitjan aquest mes es va saber que el Tribunal de Comptes havia embargat 59.000 euros de tres condemnats en el Cas Cooperació, entre ells Blasco, i va transferir aqueixa quantitat a la Generalitat dins del procediment de reintegrament per abast per a recuperar els diners sostrets a les arques públiques.

El mes de març de 2018, el Jutjat de Vigilància Penitenciària ja havia rebutjat una queixa de l'exconseller per negar-li permisos, per part de la Junta de Tractament de la presó, ja al desembre de 2017.