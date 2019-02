L'exconseller popular Rafael Blasco, sobre el seu pas per presó: "He aprés la lliçó"

De la presó de Picassent a les Corts Valencianes en tot just un cap de setmana. L'exconseller popular Rafael Blasco ha comparegut aquest dilluns en la comissió d'investigació del cas Taula en el Parlament valencià i l'ha convertida en un debat sobre la reinserció dels presos.

Blasco estava cridat a declarar per a explicar uns contractes d'una de les seues conselleries amb l'empresa Engloba, una sort d'Orange Market a la valenciana investigada en el cas Taula. Engloba va ser l'empresa de capçalera del PP en la Diputació de València i en la Generalitat, segons els informes policials.

Blasco ha afirmat no recordar aqueixa empresa amb la qual va signar un contracte de 9.000 euros en 2011 per a promocionar l'hospital d'Haití que no es va construir, investigat en una altra peça del cas Cooperació, a preguntes del síndic de Compromis, Fran Ferri. "Algú recomanaria l'empresa si estava en el sector", ha dit el popular, qui ha evitat la majoria de les preguntes dels diputats.

L'exconseller de Cooperació s'ha dedicat a filosofar sobre la seua estada a la presó amb els diputats. “He aprés la lliçó de la meua estada en la presó i em sent molt agraït de les mostres de solidaritat que he rebut”, ha assenyalat Blasco, qui ha afegit que és "una persona conseqüent amb una sentència judicial condemnatòria" i que "un demòcrata ha d'acceptar en un Estat de Dret les condemnes". "Estic retornant a la societat un delicte que se m'ha assignat", ha insistit.