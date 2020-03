L'exdirector de Canal 9 exculpa Cotino i declara que va ser González Pons qui li va exigir contractar amb Gürtel per a la visita del Papa

Gir inesperat de guió i de protagonistes. L'exdirector general de Canal 9 (RTVV) Pedro García ha declarat davant el tribunal que el jutja que va ser l'exconseller de Presidència i "interlocutor jeràrquic" seu, Esteban González Pons, qui li "va ordenar" que contractara el muntatge de les pantalles a les empreses d'Álvaro Pérez 'El Bigotes', el delegat comercial de la trama Gürtel en la Comunitat Valenciana. "En el seu despatx em reunisc amb González Pons i em diu que Álvaro està molt enfadat perquè l'han deixat fora de la visita del Papa i calia donar-li treball. Em va dir que calia donar-li el tema de les pantalles. Era febrer de 2006 i em va dir que s'adjudicara a Teconsa", ha assegurat a preguntes de la Fiscalia Anticorrupció.

Aquesta declaració eximeix directament Juan Cotino, per al qual demanen 15 anys de presó, de la seua responsabilitat com a "cervell" que s'adjudicaren les pantalles a la Gürtel. Per part seua, dirigeix la responsabilitat a González Pons per uns fets que estarien prescrits en haver passat 14 anys i pels quals no podrà ser interrogat ni defensar-se.

Pedro García també ha assenyalat de manera indirecta a Francisco Camps, encara que sense aprofundir ni que la seua declaració poguera servir per a l'altre procediment en el qual està immers. "Vaig rebre una trucada de Francisco Camps perquè no diguera que no a res del que em proposaren per a la visita del Papa. Que no posara cap impediment al que se m'anava a plantejar", ha argumentat.

"El senyor Cotino no em podia dir res perquè no tenia cap adscripció jeràrquica sobre mi. Jo era director de la televisió. No sé qui va decidir el nombre de pantalles ni la seua situació", ha dit, en una nova declaració de descàrrec per l'exdirector general de la Policia.

A respostes del seu advocat, Pedro García ha incidit a "salvar" Cotino. "No vaig tindre cap reunió de treball amb ell. En televisió valenciana rebia moltes ordres, tant de caràcter polític com de contractació. Em demanaven atorgar contractes de televisió a determinades productores, una cosa habitual en aquesta mena d'ens públics", ha argumentat, però no de Cotino que era conseller de Medi Ambient.

Pedro García, exdirector general de Canal 9, declara davant del jutge.

L'exdirector de Canal 9 ha explicat que "Álvaro sabia que jo tenia una instrucció política", per la qual cosa va muntar l'oferta per a presentar. García ha reconegut que Teconsa va ser l'única empresa que va aportar una oferta per a les pantalles i el so. "Vaig donar instruccions de la urgència, però mai vaig parlar de preu amb ningú. Mai va haver-hi una quantitat fixada", ha defensat.

L'exdirector general de Canal 9 ha mostrat el seu "penediment públic" i s'ha compromés a retornar els 500.000 euros que va cobrar en comissions. Com a mostra, ha ingressat 150.000 ja en el compte del jutjat.

Sobre el cobrament de la comissió pagada per Teconsa a través de dues societats d'uns amics, "va ser a la fi de 2006 quan em va cridar Pablo Crespo i me'l va oferir". "Em va dir que fera dues factures i li vaig dir a Torró que m'ajudara. Dues factures de 243.000 euros", ha afegit.

Pedro García ha negat que Álvaro Pérez li regalara vestits a canvi del contracte. "Era amic d'Álvaro Pérez i li vam fer un regal d'una partitura d'una marxa mora a l'empresari Arturo Blanch -ja mort- que era amic dels dos. La vaig pagar jo i Álvaro m'ho va retornar en vestits", ha apuntat. Respecte al Mini, ha afirmat que ho va utilitzar "molt poc" i que el vehicle mai va ser seu. La Fiscal ha tret una multa de trànsit en la qual apareixia Pedro García vinculat al vehicle a l'eixida de les oficines d'RTVV.