L’experiència per als vianants del centre urbà de València sense cotxes

El tancament al trànsit de la plaça de l’Ajuntament i dels carrers adjacents els dies més concorreguts de les festes nadalenques ha evidenciat que l’enclavament demana a crits la transformació en un lloc de trobada en què el protagonisme passe dels vehicles de motor al vianant.

Així ha quedat patent pels milers de vianants que han ocupat aquests dies l’emblemàtica plaça (sense comptar la rebentada que es va produir la festa de la nit de cap d’any), atrets també per la pista de gel i els cavallets instal·lats per l’Associació de Comerciants del Centre Històric de València.

Una experiència que Madrid i altres ciutats han implementat de manera permanent en els seus barris antics, amb resultats notables en forma d’increment d’usuaris de transport públic i de vianants pels carrers, amb els beneficis consegüents per al comerç.

El tancament de la plaça de l’Ajuntament al trànsit rodat, o segons es mire, l’obertura als vianants es repetirà dissabte amb motiu de la cavalcada dels Reis, i també diumenge, tal com es fa l’últim diumenge de cada mes des que es va produir el canvi de Govern a l’Ajuntament.

Totes aquestes accions van més enllà d’una qüestió de seguretat per als vianants que s’acosten a les activitats que es desenvolupen en l’enclavament.

Suposa un assaig amb vista a la futura gestió de la mobilitat en el centre històric que vindrà marcada per la conversió en zona de vianants de la plaça de la Reina, l’inici de les obres de la qual està previst per a mitjan d’aquest any, i que també suposarà una reducció de trànsit en la plaça de l’Ajuntament.

Els treballs en els voltants de la catedral, que es prolongaran entre 12 i 14 mesos, implicaran el desviament de les 11 línies de l’EMT que actualment hi tenen parada.

Juntament amb aquestes actuacions, està prevista també la posada en marxa en el que queda de mandat de la nova ordenança de mobilitat que regularà, entre altres aspectes, l’ús del patinet elèctric, i les càmeres per a controlar l’accés de vehicles al centre històric, ja instal·lades, però encara sense data per al seu funcionament.

Amb totes aquestes mesures implantades o en fase d’execució en el que queda de mandat, per a completar la conversió en zona de vianants de Ciutat Vella faltarà per executar la reurbanització de les places del Mercat i de la Ciutat de Bruges , que tenen ja un projecte seleccionat, i també la conversió definitiva en zona de vianants de la plaça de l’Ajuntament.