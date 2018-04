L’hereua de l’agència del finançament il·legal de PSPV i Bloc va cobrar 1,3 milions de Gandia amb el PP

La denúncia del PP sobre finançament il·legal del PSPV-PSOE i el Bloc i que ja s’investiga en quatre jutjats, un de Gandia, un altre de Benidorm i dos de Madrid, naix del que va ser alcalde de Gandia entre els anys 2011-2015, el popular Arturo Torró. La investigació inicial apunta que l’agència de publicitat Crespo Gomar hauria fet actes i campanyes electorals per a socialistes i nacionalistes que haurien sufragat empreses, una mena de trama Gürtel, però amb altres partits com a protagonistes.

Com ha contat eldiario.es, l’agència Crespo Gomar va entrar en concurs de creditors al febrer del 2011, dos anys després que Jorge Alarte arribara a la Secretaria General del PSPV-PSOE al setembre del 2008 i decidira trencar les relacions amb l’empresa de capçalera del seu antecessor Joan Ignasi Pla. Crespo Gomar va perdre tres milions d’euros entre els anys 2008 i 2011 quan va deixar de ser referent dels socialistes i se’n va anar a liquidació.

Després d’aquest fracàs empresarial de Crespo Gomar, Alberto Gomar –un dels propietaris–, va decidir muntar al març del 2012 Ossido Comunicación, també amb seu a Gandia. Mesos després de la posada en marxa, aquesta nova agència de publicitat es va convertir en l’empresa de publicitat de referència de l’Ajuntament de Gandia que, des del maig del 2011, governava el popular Arturo Torró.

Així, entre la fundació i el 2015 –quan Torró va perdre l’alcaldia– Ossido Comunicación va cobrar per fer campanyes a l’Ajuntament de Gandia –un municipi de 75.000 habitants– 1.347.101 euros a través de l’empresa pública IPG. Segons les pròpies dades d’IPG, el 2013 Ossido va facturar 400.428 euros a l’empresa municipal, el 2014, 482.175 euros, i el 2015, 464.497 euros.

Com passava en totes les administracions públiques i amb Gandia com a protagonista, un dels ajuntaments més endeutats d’Espanya, Torró va deixar a Ossido un deute més que considerable. Aquests impagaments, que van arribar a ser de 400.000 euros, els va arribar a satisfer l’alcalde popular dies abans de les eleccions municipals del 2015, el 16 d’abril i el 18 de maig –els comicis van ser el 24 de maig–. Una manera de deixar saldats els comptes amb vista a la pèrdua de poder.

La denúncia del PP contra PSPV i Bloc i amb la facturació de Crespo Gomar com a base principal es va presentar l’any 2016, encara que abans el mateix Torró ja gallejava per Gandia que disposava d’aquesta informació compromesa per als dos partits progressistes. De fet, aquesta informació va arribar a ser utilitzada com a moneda de canvi perquè l’esquerra no recuperara el poder en l’Ajuntament de Gandia. Amenaça que no es va substanciar.

Després de la denúncia dels populars el 2016, el Jutjat d’Instrucció número 21 de València va assumir la investigació que es va dur a terme en secret fins al gener del 2018, en què la magistrada instructora va decidir enviar la causa als jutjats de Benidorm, Gandia i dos de Madrid, per tal com no va percebre indicis de delicte en el partit judicial de València, on estan les seus centrals de PSPV i Bloc, que també té la seu social a la capital del Túria.

La base de la investigació és la comptabilitat de Crespo Gomar. Els presumptes delictes de finançament irregular haurien prescrit, encara que altres, com la falsedat, podrien estar vigents.