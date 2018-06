L’horari d’estiu causarà més esperes per al bus i el metro de València des de l’1 de juliol

Els milers d’usuaris de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) i de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) hauran d’esperar una mica més en les parades a partir de l’1 de juliol amb l’entrada en vigor de l’horari d’estiu.

En tots dos casos, les entitats ajusten el servei a la caiguda de viatgers que es produeix en els mesos de juliol i agost, sobretot per l’inici de les vacances escolars.

Així, en el cas d’FGV, a partir de la data esmentada s’aplicarà de dilluns a divendres l’anomenat servei intermedi que durant l’any funciona els dissabtes, una cosa que ja es va començar a aplicar en el tramvia des del 18 de juny passat.

Això suposa una reducció de servei els dies laborables del 22%. Els diumenges i festius es manté l’horari habitual de la resta de l’any.

En el cas de l’EMT, fonts del comité d’empresa han informat que en tots dos mesos es produeix un descens en el servei del 25% i el 35%, en funció de la franja horària, cosa que consideren excessiva, més encara tenint en compte l’eliminació de les línies 20 i 23 d’estiu amb destinació a les platges.

Nous serveis de bus a les platges

Precisament, l’empresa municipal ha anunciat que dimarts que ve 3 de juliol es posa en marxa un recorregut estival de les línies 18 i 95 que connectarà els veïns de Malilla, Sant Marcel·lí i Natzaret amb les platges del nord de la ciutat.

Així, durant els mesos de juliol i agost l’actual línia 18 que comença en la Creu Coberta i Sant Marcel·lí, en compte d’acabar el recorregut al començament de l’avinguda dels Tarongers, l’ampliarà al llarg de tota l’avinguda, girant pel carrer d’Eugènia Viñes cap a la rotonda de la Mare de Déu del Sufragi on, després de fer la volta, tornarà cap als Tarongers pel carrer de Pavia.

De la mateixa manera, des de dimarts també es completarà el recorregut estival de la línia 95 que ampliarà el trajecte fins a la rotonda de la Mare de Déu del Sufragi, facilitant així l’accessibilitat a més punts de la platja del Cabanyal.

Aquestes ampliacions sorgeixen com a resposta de l’EMT tant als suggeriments dels usuaris d’una connexió directa amb la platja des del sud de la ciutat, per a completar l’oferta ja plantejada, com al dels veïns de Natzaret de tindre un accés més ampli a la platja del Cabanyal.

Amb l’ampliació del recorregut de la línia 18, també es possibilitarà el transbordament en la mateixa parada per poder enllaçar la línia amb els usuaris de les línies 89 i 90, que transcorre per la tercera corona de la ciutat de València.

És a dir, tot el corredor del carrer del Cardenal Benlloch actuarà com un gran bescanviador de línies cap a la platja.

Des d’aquest mateix cap de setmana, el departament de màrqueting informarà en les parades del nou recorregut de les línies 18, i 95 perquè el veïnat dels barris puga conéixer aquesta nova connexió amb la platja.

A més, des d’aquest mateix divendres hi haurà disposats informadors al carrer per a explicar les alternatives per a connectar els barris del sud de la ciutat amb la platja.