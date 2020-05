Lideratge vinculat a les institucions o bicefàlia: un vell debat que arrossega de nou Podem a la batalla interna

La decisió estava mesos en els rumors, però es va confirmar dilluns. La portaveu parlamentària de Podem en les Corts Valencianes, Naiara Davó, anunciava en l’informatiu matinal de la cadena pública À Punt que es presentaria al procés per a optar a la Secretaria General de Podem a la Comunitat Valenciana.

Podem celebrarà la seua tercera Assemblea Ciutadana Valenciana entre finals de maig i principis de juny; la primera íntegrament telemàtica ateses les mesures de confinament provocades per la crisi de la COVID-19. Fins al moment, Davó, que es perfila com a líder “natural” de la formació, per tal com que exerceix d’interlocutora des del principi de la legislatura, només es troba amb l’oposició de l’equip de Pilar Lima, diputada autonòmica, exsenadora i rostre associat al ‘pablisme’ en etapes anteriors, malgrat que ambdues han participat en els projectes a què donava suport Pablo Iglesias. La batalla per encarnar el pablisme en aquesta contesa no és cosa menor, ja que el secretari general té una influència notable en els processos interns. La ‘puresa’ de la candidatura assegura el suport de bona part de la militància i tots dos equips s’esforcen per subratllar els seus vincles amb el vicepresident del Govern.

Una agenda que de segur veurà complida Podem en aquesta Assemblea és la feminització del partit, que fins ara ha tingut homes en els seus llocs de comandament. Sobre el terreny valencià, totes dues candidates llancen una crida a la unitat de la militància i a la reconstrucció del partit, que va quedar bastant danyat a escala municipal en les eleccions del 2019, però amb un resultat suficient que li ha permés entrar en el Govern valencià i el Govern central, amb una vicepresidència en cada executiu. A priori, les diferències polítiques són limitades. Amb l’eixida d’Íñigo Errejón van eixir del partit les tesis més discordants i ara els debats giren en un altre sentit.

La diferència fonamental rau en l’estructura de lideratge del partit. Des del lema ‘Un Podem amb tu’, la candidatura de Lima afirma que és important una bicefàlia en el partit i que la Secretaria General s’encarregue de bastir ponts entre la militància, els moviments socials i les institucions. “En Podem la pluralitat és un valor. Aquesta és la forma de partit que vull construir de la mà de la militància. Un Podem plural i unit”, comunicava Lima en À Punt.

En la banda contrària advoquen per una figura de referència unitària, deixant marge al fet que altres veus exercisquen el càrrec de portaveu orgànic: “Amb la COVID-19 s’ha vist que el partit i les institucions han d’anar a l’una”, raona una integrant de la candidatura de Davó. “La pota institucional no pot quedar-se sola, ha d’estar unida al partit i que trasllade les demandes”. A més, consideren que Lima, que ha sigut inclosa en la candidatura de Pablo Iglesias al Consell Ciutadà Estatal, tindria complicat compaginar tots dos càrrecs, encara que no siga incompatible amb els estatuts del partit. “És la manera com Pablo [Iglesias] mostra el seu suport, incloent en la seua llista 5 o 6 persones de l’equip de Pilar, inclosa ella”, responen en la candidatura.

En l’equip de l’exsenadora critiquen que els que exerceixen la direcció en Podem des de les institucions –el partit està dirigit per una gestora des de la dimissió d’Antonio Estañ– s’han “moquetitzat”. Es refereixen a Rubén Martínez Dalmau, vicepresident segon i conseller d’Habitatge, principal suport de Davó a la Comunitat Valenciana, a qui alguns mitjans han relacionat amb aqueixa “moquetització”.

La candidatura de Davó apel·la a la reconstrucció des del municipalisme, on la síndica té experiència i contactes, ja que ha sigut candidata a Alcoi. El seu projecte, encara per explicar-se a la militància, advoca per integrar en el Consell Ciutadà –l’òrgan executiu de Podem– persones amb experiència en ajuntaments per a refer la formació des de la base i “arrelar-la en el territori”. Creuen que es crea una falsa dicotomia en parlar d’un Podem que governa davant d’un Podem en les institucions.

Els terminis anunciats pel secretari general donen a les candidatures un termini de dues setmanes per a aconseguir un acord abans de presentar-se per separat. El 29 de maig s’hauran de publicar les candidatures i la votació es farà del 12 al 17 de juny. La campanya, formalment, començarà el 9 de juny.