Pilar Lima guanya les primàries de Podem amb 38 vots de diferència respecte a la portaveu parlamentària Naiara Davó

L'exsenadora i diputada autonòmica Pilar Lima serà la pròxima secretària general de Podem en la Comunitat Valenciana. Lima ha sigut triada coordinadora autonòmica -nou nom per al màxim representant autonòmic- amb 2.206 vots (el 44,7%), seguida de Naiara Davó amb 2.168 vots (el 43,9%) i de Fernando Navarro amb 560 vots (el 11,3%).

Els resultats per al Consell Ciutadà Autonòmic llancen un organisme dividit en dos. La candidatura de Pilar Lima tindrà 14 representants, els mateixos que els de la portaveu parlamentària, Naiara Davó, a falta que els cercles trien els seus 3 representants. Les candidatures estan pendents d'una possible revisió dels resultats per la diferència mínima.



Podemos va tancar el dimecres a la vesprada el procés de votacions per a triar secretaris generals autonòmics i consells ciutadans en diverses comunitats autònomes. És en la valenciana on s'ha donat un major conflicte, tant per la pugna entre diverses candidatures com per les formes del debat. Els tres espais que competien per a liderar Podem van demanar un procés allunyat de la guerra interna i van acabar immersos en ella a través de canals com Telegram, Twitter i els mitjans de comunicació.

Lima va rebre en les últimes primàries estatals 29.000 suports dels 59.000 vots emesos en la candidatura de Pablo Iglesias. En aquest procés encara queda pendent que els cercles trien els seus representants. Respecte a les últimes primàries en les quals va optar a la secretaria general autonòmica, el suport a Lima ha descendit en tot just 200 vots.

La victòria de Lima podria generar conflictes en el grup parlamentari. Encara que en Podemos asseguren que la vicepresidència de Martínez Dalmau està blindada per un acord amb la direcció de Pablo Iglesias, el partit podria decidir moviments. El mateix passa amb el paper de la síndica, Naiara Davó, que podria ser relegada. Tots els membres del grup parlamentari, excepte Cristina Cabedo, secretària de la Mesa, que no s'ha posicionat, han acompanyat Naiara Davó en la seua llista o han manifestat el seu suport a la portaveu. No obstant això, a Lima li quedaria el suport amb les dues representants d'Esquerra Unida, la relació de la qual amb Davó està bastant deteriorada. No seria un suport del tot sòlid, atés que durant les negociacions del segon Pacte del Botànic Podemos va proposar in extremis Pilar Lima en substitució de la consellera d'EU, Rosa Pérez Garijo.

De 12.000 inscrits en la Comunitat Valenciana ha participat menys de 50% en aquest tercer procés: 5.151 persones. La xifra, encara que allunyada d'altres primàries, és pràcticament la mateixa que en el procés que va triar Rubén Martínez Dalmau com a candidat a la presidència de la Generalitat, amb el suport de 2.400 persones (el 44%). En la II Assemblea Ciutadana Valenciana, un dels processos més tibants de la formació, van participar 7.400 persones; 3.000 van fer costat a Antonio Estañ, 2.400 a Pilar Lima i 1.900 a Fabiola Meco.

Un partit-moviment

La triada com a coordinadora autonòmica ha format part de la llista de Pablo Iglesias per a les primàries estatals de Podemos, on ocupa el càrrec de responsable de Diversitat. El seu projecte planteja la construcció d'un partit-moviment que enllace les institucions amb els moviments socials i critica el procés de 'moquetització' de la seua formació en la Generalitat o les Corts Valencianes. Lima compta amb el suport de dirigents valencians del partit que formen part del Govern, com el seu número u, Maria Teresa Pérez, responsable de l'Institut de la Joventut; Héctor Illueca, director de la Inspecció de Treball o Rita Bosaho, responsable de Diversitat Ètnico-racial.

La unitat a Podem és priòritaria i seguiré treballant com a Síndica per defensar la posició de Podem al Botànic.



Estem pendents de la revisió final de vots amb l'empat tècnic i volia felicitar a @pilar_lima per la seua campanya i el valor necessari que aporta a Podem. — Naiara Davó (@NaiaraDavo) June 19, 2020