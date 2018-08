L'infern de Teófilo: 385 quilos i de tornada a l'hospital de gestió privada que li va donar d'alta contra el criteri de la seua família

Teófilo Rodríguez, un home de Torís amb obesitat mòrbida, està patint un veritable infern en l'última setmana. L'home estava ingressat a l'hospital de Manises fins que, per raons mèdiques, va ser donat d'alta el dia 9 contra el criteri de la seua família, que va presentar una denúncia en el jutjat.

Teo, com li criden en el municipi, va ser traslladat amb un camió especial a causa del seu gran pes, però la seua família es va oposar al fet que es quedara en la casa pel perill per a la seua vida -asseguren- podia tindre. A més, el llit amb la qual va arribar de l'hospital tampoc cabia per la porta del domicili.

Així, només va arribar al seu domicili va ser traslladat al centre de salut del municipi fins que finalment va ser ingressat en la nit d'aquest dimarts 14 d'agost de nou a l'hospital de Manises -un centre públic però de gestió privatitzada mitjançant el Model Alzira-.

Des del centre s'ha aconseguit un llit especial per a suportar el seu pes i s'ha confirmat que l'home, de 34 anys d'edat, pesa 385 quilos i no 350 com es pensava al principi. El pacient ha tornat a requerir els serveis hospitalaris en comprovar que el seu nivell d'oxigen en sang s'havia reduït de manera alarmant. Pel que sembla, va ser el trajecte en el camió, poc condicionat per a aquest servei amb pacients, el que va empitjorar la situació de salut de Teo.

Des de l'hospital han explicat que des de l'inici del seu tractament, "el pacient està sent atés per un equip multidisciplinari practicant-li totes les proves i cures pertinents, tant en el seu domicili com en Atenció Primària i en el propi Hospital". "Al pacient se li va donar l'alta hospitalària quan raons estrictament mèdiques així ho aconsellaven. Encara que des de la nit d'ahir, roman a l'Hospital de Manises", han relatat.

Des del centre han assegurat que tant la Conselleria de Sanitat com l'hospital estan posant tots els mitjans, "comptant amb la col·laboració de totes les entitats sanitàries autonòmiques i nacionals, per a atendre un cas excepcional i garantir la millor atenció sanitària". Les mateixes fonts no han volgut revelar la situació de l'home, que continua estable.

L'hospital de Manises és un dels que va privatitzar el PP, el conegut com a Model Alzira que ara el Govern de PSPV i Compromís han començat a revertir. La principal denúncia dels partits d'esquerra és que els serveis que donen les concessionàries no són iguals que els que dóna la sanitat pública perquè es retalla en serveis i en prestacions.