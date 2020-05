La Llei de transparència inclourà plans d’avaluació de la gestió del Consell i la publicació de l’ordre del dia de les reunions

La proposició de Llei de transparència que presentaran els grups del Pacte del Botànic, en què treballa la Conselleria de Transparència, inclou una proposta d’avaluació de les polítiques públiques i de la gestió de Govern autonòmic. D’una manera similar a la que van subscriure els partits signants de l’Acord del Botànic –PSPV, Compromís i Unides Podem-Esquerra Unida–, en què es comprometien a una avaluació constant i un seguiment trimestral, el departament de Rosa Pérez Garijo vol introduir mecanismes per comprovar l’efectivitat de les polítiques públiques i el compliment dels compromisos.

El títol IV de la norma recull mesures de planificació i avaluació de polítiques públiques, entre les quals destaca l’obligació de publicar un pla de govern durant els sis primers mesos de la legislatura. En la pràctica, els consellers compareixen a l’inici del seu mandat per explicar els seus projectes, però la norma elevaria el caràcter del compromís.

Segons la proposta, el pla de govern s’haurà de remetre a les Corts Valencianes i s’haurà de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el Portal de Transparència. La Generalitat haurà d’aprovar semestralment un document de seguiment en què especifique el grau de desenvolupament dels projectes de llei, plans, programes i actuacions que el constitueixen. Així mateix, el document ha d’incloure les modificacions que es vulguen incorporar al pla com a conseqüència de variacions temporals.

La idea, segons comenten fonts d’aquest departament, és que es consensuen uns indicadors entre els tècnics i persones expertes alienes a l’Administració. D’aquesta manera es garanteix que no s’autoexamine la Generalitat sobre la base dels seus propis criteris.

En el marc de l’avaluació es tindrà en compte l’impacte normatiu de les accions de la Generalitat Valenciana. Abans d’aprovar-les, s’haurà de presentar una memòria sobre l’impacte d’aquestes, com ara “costos i beneficis econòmics, socials i mediambientals de l’aplicació de la norma corresponent i la seua proporcionalitat per al compliment dels objectius que es pretenen assolir”. Per a aquestes avaluacions, hauran de garantir-se els mecanismes de participació ciutadana.

La llei introdueix l’obligació de publicar els acords adoptats pel Consell i els organismes superiors integrats en el sector públic, així com l’ordre del dia de les sessions amb caràcter previ. Els acords seran publicats “sense perjudici del caràcter secret de les deliberacions” i hauran d’incloure, com a mínim, el títol, el tipus d’acord, l’àrea, el departament, la legislatura i la data.

Publicitat institucional

La nova norma inclou una modificació sobre la publicitat institucional i les subvencions. Segons indica, les conselleries tindran obligació de publicar els criteris seguits a l’hora d’adjudicar l’import econòmic a mitjans de comunicació. La publicitat institucional va ser objecte de conflicte entre el PSPV i els seus socis de Govern i va provocar fortes crítiques de l’oposició arran de les ajudes de Presidència de manera discrecional. Amb la modificació, es pretén augmentar la transparència en el repartiment de fons públics.