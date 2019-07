L’‘omnífob’ cap de gabinet de Toni Cantó: missatges en xarxes contra el feminisme, contra els independentistes, contra el PSOE i contra Podem

El grup de Ciutadans a la Comunitat Valenciana té un assessor incendiari. Luis Pérez, Alvise Pérez en les xarxes, cap de gabinet de Toni Cantó, sovint fa comentaris que s’acostumen a qualificar de políticament “incorrectes” en les xarxes socials, però que voregen unes quantes fòbies.

L’assessor de Cantó dedica les estones lliures en Twitter a abocar insults contra Irene Montero, Ada Colau o Carmen Calvo. També contra Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero o dirigents catalans i bascos. Els seus comentaris més repetits parlen de la independència de Catalunya i d’ETA, qüestions que vincula sovint; de violència masclista –cap a la qual es mostra escèptic— i d’altercats relacionats amb persones immigrants.

El jove assessor aplega tots els tòpics que s’aboquen sobre l’esquerra en les xarxes socials: des de l’or “de Moscou” –la seua última aportació– fins a difamacions sobre la vinculació del Govern de Veneçuela amb Podem i comparacions simplistes entre països amb governs capitalistes i comunistes, relacionades amb el nivell de vida, o, un dels últims casos, amb la prostitució. Disfressades d’incorrecció política, les seues piulades es fan virals.

El jove figura com a cap de gabinet de Toni Cantó, encara que el grup li ha posat un coordinador per damunt d’ell per a buidar la seua figura de contingut. Pérez es va encarregar de dirigir la campanya del candidat Cantó a la presidència de la Generalitat i encara va amb ell a les trobades amb la premsa o a les activitats en el Parlament autonòmic.

El partit, consultat per eldiario.es, es manté al marge dels seus comentaris. “Són missatges personals en el compte personal que no representen l’ideari del partit. L’ideari de Ciutadans és el que figura en el programa electoral i en les iniciatives que du a terme en les institucions”, assenyalen.

Ver esta publicación en Instagram A lo mejor nos responde... 💫 Una publicación compartida de Alvise Pérez (@alviseperez) el 22 May, 2019 a las 2:44 PDT

Difon informació ambigua i es topa amb les correccions d’altres usuaris de les xarxes, com en el cas dels serveis de la sanitat pública.

1-No es lo mismo SS que sanidad pública.

2-No está financiada una reducción de estómago por estética sino por salud. Conceptos diferentes.

3-La píldora del día después se compra sin receta.

4-Estaría bueno que no se pudiera abortar por salud — ɱąཞƈơʂ (@M_PastorGalan) July 16, 2019

L’assessor també va difondre fa setmanes missatges amb una línia marcadament islamòfoba de què el partit ja s’ha desvinculat explicant que no entra a valorar els comentaris personals que els treballadors fan en les xarxes.

El tuit borrado del asesor de Toni Cantó sobre la prostitución

@AlvisePerez sobre Irene Montero

Comparación entre los discursos sobre el caso de la Manada y ETA

Comparación entre prácticas nazis y el sistema educativo en Cataluña, por @AlvisePerez