El jutjat de Madrid que investiga el finançament del PSPV declara la causa complexa i l'amplia 18 mesos

El jutjat d'Instrucció número 24 de Madrid, que investiga el suposat finançament il·legal del PSPV pel concurs de publicitat del Pla de l'Habitatge 2009-2012 atorgada pel ministeri que dirigia Beatriz Corredor a l'empresa de comunicació Crespo Gomar per 148.400 euros, ha declarat la causa complexa. D'aquesta manera, la magistrada, Mercedes Pérez Barris, amplia el termini per a la instrucció, en la qual s'investiguen delictes de prevaricació administrativa i malversació, fins a un màxim de divuit mesos a petició de la Fiscalia.

La jutgessa va obrir diligències arran de la causa remesa pel jutjat d'Instrucció número 21 de València, que al desembre de 2016 va iniciar una investigació per presumptes delictes de prevaricació, malversació i electoral després que la policia remetera un informe sobre un suposat finançament irregular dels socialistes valencians i Compromís entre 2007 i 2011. El jutjat valencià es va declarar no competent per a prosseguir amb la instrucció i va remetre la causa a quatre jutjats de Gandia, Benidorm i Madrid (2).

Pérez Barris va citar a declarar com a imputats tres membres de la mesa de contractació del Ministeri de l'Habitatge que en 2008 va adjudicar el contracte de publicitat del Pla de l'Habitatge a Crespo Gomar. Segons un informe de la Intervenció General aportat a la causa, aquest contracte estava plagat d'irregularitats que segons la Fiscalia podrien ser "constitutives de delicte".

Arxivada la causa en Sanitat

El passat mes de juliol, el jutjat d'Instrucció número 43 de Madrid arxivava la causa que afectava els contractes de l'agència de comunicació valenciana amb la direcció general de Consum, dependent del Ministeri de Sanitat que dirigia el també socialista Bernat Soria. En aquesta causa s'investigava Etelvina Andreu, excandidata del PSPV a l'alcaldia d'Alacant, com a responsable de Consum en 2008, quan van ser adjudicats els contractes.