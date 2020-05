Maria José Catalá és professora en la universitat virtual que va vendre al grup Planeta quan era consellera d’Educació

La diputada autonòmica i portaveu del PP a l’Ajuntament de València, María José Catalá, mai ha ocultat el seu interés per la docència. “Tot el que he aprés ho he intentat transmetre amb aqueixa passió als alumnes de la Universitat CEU Cardenal Herrera i de la Universitat Internacional de València com a professora de ciències polítiques i de dret constitucional, respectivament”, explica en el portal de transparència.

María José Catalá exerceix com a professora de dues assignatures en la Universitat Internacional de València (VIU) des del 2018, una institució acadèmica creada per la Generalitat Valenciana deu anys arrere, que ofereix docència en línia i que es va vendre mentre ella era consellera d’Educació en el Govern d’Alberto Fabra. El Grupo Planeta va pagar quatre milions d’euros pel 70% de la VIU. La Generalitat havia invertit més de 30 milions d’euros en el centre. Planeta, amb diverses escoles de negoci en la seua cartera, va ser l’única oferta en ferm que es va presentar al concurs el 2013 i la venda es va formalitzar al gener del 2014.

La portaveu municipal del PP és professora associada en una assignatura del Màster Universitari en Advocacia i Pràctica Jurídica i en una assignatura de grau, també de la branca del dret, en la VIU. Segons explica a eldiario.es el grup municipal del PP a l’Ajuntament de València, totes dues assignatures coincideixen en el segon trimestre i, com altres diputats, exerceix com a professora associada. La seua relació amb totes dues universitats va començar el 2018, segons el grup municipal, tres anys després de deixar l’executiu autonòmic, un termini per damunt de l’estipulat en la Llei d’incompatibilitats espanyola –l’autonòmica es va aprovar el 2016– que no afectava el seu cas. En la seua declaració de béns publicada a l’Ajuntament, figura que la relació laboral va començar el 2017 en totes dues entitats acadèmiques.

La diputada va participar dilluns passat com a moderadora al costat del lletrat de les Corts Valencianes Joaquín Marco en un debat d’experts constitucionalistes sobre l’estat d’alarma i la limitació de drets. Van participar en aquest debat Francesc de Carreras, Mar Esquembre, Carlos Flores i Ana María Aba Catoira. En la convocatòria es va destacar la seua condició de professora de la VIU, però no de diputada i regidora.

La parlamentària defensa la seua trajectòria i recalca que sempre ha sigut transparent en les seues tasques docents. Tant és així que alguna vegada ha acudit amb un grup d’alumnes de ciències polítiques en la Universitat Cardenal Herrera-CEU a les Corts Valencianes perquè comproven de primera mà com es desenvolupa l’activitat parlamentària. Va complir la llei nacional d’incompatibilitats, a la qual no està sotmesa. Rebutja que l’activitat puga considerar-se una “porta giratòria” perquè “no l’ha fitxada la VIU” i continua la seua trajectòria política en actiu com a regidora i diputada.