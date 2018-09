Marzà pujarà fins a un 29% els salaris dels professors associats i equipararà les seues condicions en totes les universitats valencianes

Al començament de l'any, més d'un miler de professors associats de la Universitat de València decidien plantar-se davant la precarietat laboral i convocar una vaga per a reivindicar una millora de les seues condicions de treball. Un parell de mesos després, convocava també aturs el personal associat de la Universitat Politècnica de València. Ara, el conseller d'Educació Vicent Marzà ha plantejat una proposta de millora de les condicions laborals dels docents universitaris valencians, entre ells, el professorat associat.

La iniciativa, que consisteix a igualar -i augmentar- els sous en totes les universitats valencianes de tot el personal laboral de forma progressiva, es traslladarà a la Mesa de negociació del conveni col·lectiu amb les universitats que se celebrarà pròximament. Actualment, cada universitat fixa un sou diferent per a cada categoria.

Entre altres qüestions, amb aquesta proposta el sou dels docents associats serà el mateix en totes les universitats públiques valencians. "S'utilitzarà com model la nòmina més alta que es cobre actualment i s'estandarditzarà per a totes", expliquen des d'Educació. A més, es preveu un increment de les nòmines de forma progressiva durant els pròxims anys del 3 per cent.

D'aquesta manera, el professorat associat que menys cobra -Universitat de València-, s'igualarà progressivament a la nòmina dels docents associats que més cobren en la universitat pública valenciana. Així, per exemple, el personal associat de la Universitat de València es beneficiarà d'un increment progressiu de salari pròxim al 29% -la Universitat d'Alacant paga 1.111,47 euros més-. En el cas dels doctors contractats, és la Universitat de València la que paga 1.025,76 euros de més, "i és necessari que la resta d'universitats incrementen les nòmines fins a arribar a aqueixa xifra de més".

La proposta de la Conselleria d'Educació comptarà amb un pressupost de 18 milions d'euros per a invertir entre 2019 i 2021.