La falta de tècnics provoca que Medi Ambient només inspeccionara un 7% de les instal·lacions previstes el 2017

La falta de personal en la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Desenvolupament Rural i Canvi Climàtic llastra les inspeccions i complica aplicar les multes a les empreses que incompleixen la normativa. La Direcció General lamenta per activa i per passiva l’escassetat de mitjans, i reconeix que no pot fer més perquè no hi arriba.

La memòria del pla d’inspecció en matèria de qualitat ambiental i prevenció contra el canvi climàtic, elaborada anualment per la Direcció General homònima, recull que el 2017 només es van inspeccionar personalment 14 plantes, la qual cosa suposa un 7,3% de les instal·lacions que s’havia previst inspeccionar al començament de l’any (un total de 190). “Aquests resultats tan baixos són deguts a la ràtio elevada que es dona a la Comunitat Valenciana, nombre d’instal·lacions / nombre d’inspectors, que ascendia a 161”, reconeix la resolució del departament de Joan Piquer. Unes xifres que mostren que el personal de què disposa la Conselleria està sobrecarregat i, com a conseqüència, no pot complir els objectius.

Els resultats que lamenta la Direcció General no es deuen a l’absentisme de funcionaris ni a una burocratització excessiva del procés. Comencen a entendre’s quan es para la vista sobre el personal. El 2017 només hi havia tres inspectors per a més de 500 plantes per revisar, un equip que va augmentar en dues persones el 2018. En altres comunitats, com Madrid o Catalunya, la ràtio és de sis plantes per inspector, a anys llum de les 160 a casa nostra. Aquestes inspeccions, que es duen a terme de manera presencial, inclouen l’anàlisi de tota la gamma d’efectes ambientals rellevants de cada instal·lació. Per exemple, les emissions que s’aboquen a l’aire, les transmissions de residus o els abocaments d’aigües residuals.

Respecte a les inspeccions documentals –les que no requereixen acudir a la planta o fàbrica–, durant el 2017 es van revisar documentalment un total de 32 instal·lacions amb autorització ambiental integrada, i “no va ser possible dedicar més temps al programa d’inspecció, pel fet que els escassos recursos personals disponibles també s’han utilitzat en la tramitació dels informes d’inspeccions” d’altres cossos.

El personal de la Direcció General treballa en coordinació amb altres serveis, com el Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil o el Grup de Medi Ambient de la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana, amb altres tècnics de la Conselleria i amb els inspectors dels ajuntaments, encara que els seus informes tornen a passar pels tècnics de Medi Ambient. Des de dijous passat, la Direcció General compta amb el reforç de 15 tècnics, i arriba així a un equip de 70 persones per a fer totes les faenes amb els informes respectius. Un volum que, malgrat l’esforç de la Conselleria, continua lluny de l’ideal.

La Policia i la resta dels organismes esmentats anteriorment van tramitar 1.746 denúncies, que van passar als inspectors de Medi Ambient. En total, l’equip de la Direcció General va tramitar 1.286 expedients de denúncia, que van acabar en 95 expedients sancionadors. Es desconeix quina quantitat s’ha recaptat en multes a les empreses que incomplien la normativa, un altre aspecte llastrat per la falta de funcionaris.

No obstant això, indica el document de la memòria del 2017, els informes fets després de les visites d’inspecció corresponents “revelen que en la majoria de les visites fetes els incompliments detectats no eren greus i van ser esmenats amb gran diligència, únicament s’han iniciat, com a conseqüència de les inspeccions dutes a terme i davant incompliments més greus, tres expedients sancionadors, cosa que suposa un 21% del total d’informes duts a terme”.

Enguany, fins hui, s’han tramitat 893 expedients de denúncia, la majoria dels quals tenen a veure amb la gestió de residus (més de 600) i la qualitat de l’atmosfera (63). D’aquests, de moment, 159 han acabat en expedient sancionador, una xifra notablement superior a la de l’any anterior. Des de la Direcció General relacionen directament l’augment de les sancions amb un augment del personal i esperen estar més prop dels seus objectius enguany. Fa tres dies, el Consell va iniciar expedient a huit pedreres.

Fonts de la Conselleria que dirigeix Elena Cebrián lamenten que el seu departament siga un dels menys prioritaris dels pressupostos autonòmics i estatals. Per als últims pressupostos, la Conselleria tindrà 404,3 milions per a gestionar (un increment del 14,3%), repartits entre Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. Sense la reforma del sistema de finançament, reconeixen des d’aquest departament, no es pot fer molt més.

L’objectiu dels plans és comprovar el grau d’implementació de la normativa ambiental i la seua aplicació efectiva en les activitats situades a la Comunitat Valenciana que poden produir més impacte ambiental i aconseguir en última instància la protecció del medi ambient i el desenvolupament sostenible.