El comprador del diari de què Puig és accionista va recuperar un mes després mitjançant beneficis el que va pagar per la quitació

El 17 d’abril passat, Editorial Prensa Ibérica (EPI) va ingressar en el compte de l’Institut Valencià de Finances (IVF) els 560.000 euros pel crèdit amb quitació del 70% que, juntament amb la condonació de la banca privada i del banc públic català, li va permetre adquirir el Grupo Zeta. Aqueix dia, i després de la signatura davant un notari de València, el president d’EPI, Javier Moll, es va convertir en soci del president de la Generalitat, Ximo Puig, en el diari Mediterráneo , en una operació político-mediàtica que ha posat de mala gaita l’oposició de PP i Ciutadans .

El pagament d’aquests 560.000 euros formalitzava un acord a gran escala que va facilitar el decret aprovat el 15 de març pel Govern valencià i que va autoritzar l’IVF, entre altres funcions, a poder reestructurar el deute com si es tractara d’un banc privat. El president de la Generalitat va estar en aquest ple de validació i va votar a favor del reglament que, quatre mesos després, ha servit per a fer una única quitació, la que ha beneficiat Prensa Ibérica.

Un mes i deu dies després, el 25 d’abril, i després d’haver anunciat la compra del Grupo Zeta el 18 d’abril, entre els quals el diari Mediterráneo –gestionat a través de la societat Pecsa–, Pecsa va convocar la Junta General Ordinària d’Accionistes per al 28 de maig. En aquesta junta, ja controlada per Javier Moll, es van aprovar els comptes del 2018, que van donar uns beneficis de 750.000 euros, i que es repartiren beneficis entre els accionistes. Un 86% per a Prensa Ibérica, un 2% per a Gabriel Batalla, una quantitat similar per a Enrique Gimeno i, entre altres pocs, un 1,16% d’aquests guanys per a Ximo Puig mateix.

D’aquesta manera, Pecsa, l’editora de Mediterráneo, va recuperar un mes després d’haver desemborsat els 560.000 euros aqueixa inversió amb la qual, una vegada aplicada la quitació, va liquidar el deute amb l’IVF. El president de la Generalitat presentarà en breu la seua nova declaració de renda en GVA Oberta, on ja reflectirà els nous ingressos per les seues accions en Pecsa, que podrien estar al voltant de 9.000 euros. Quasi 20.000 euros en tres anys com a president de la Generalitat.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, amb Javier Moll, president d’EPI, i la directora de ‘Levante-EMV’, en el 40 aniversari del grup mediàtic l’any 2018.

Després d’aquesta operació amb l’IVF, de l’acord global amb la banca privada i de la recollida de dividends, EPI va iniciar un gran reconversió en tots els mitjans del grup, però especialment a la Comunitat Valenciana, on el banc públic dirigit per Illueca va perdonar 1,3 milions. El 17 de juny, el grup presidit per Javier Moll va tancar la històrica capçalera Levante de Castelló després de 28 anys sent la competència directa de Mediterráneo https://www.eldiario.es/cv/Iberica-Levante-Castello-Deporte-Generalitat_0_910958955.html.

Levante de Castelló va ser l’assot de la dreta de l’expresident de la Diputació de Castelló condemnat per haver defraudat a Hisenda, Carlos Fabra, mentre Mediterráneo seguia una política mediàtica de contemporització, a vegades amb una línia editorial més que magnànima amb el polític que encara compleix la seua pena de presó en tercer grau. A més, la compra de Grupo Zeta per part d’EPI també l’han pagada periodistes despatxats de Levante-EMV i Superdeporte, el diari esportiu valencià. Fins a 60 en els diaris del grup a tot Espanya.

Encara que el president Puig ha defensat que les seues accions en Mediterráneo són “històriques” i “sentimentals”, només entre el 2004 i el 2018 ha pogut percebre en 6 exercicis al voltant de 70.000 euros en dividends. Un retorn de la inversió a 14 anys de més o menys el 40%. Pocs fons d’inversió i multinacionals en el món ofereixen aquest tipus de guanys. I és que, malgrat la crisi econòmica i dels periòdics en paper, Pecsa va repartir els seus guanys amb els seus accionistes els anys 2004, 2005, 2006, 2016, 2017 i 2018. Abans de l’any 2000, aquesta vegada en pessetes, el diari Mediterráneo va repartir sumes importants entre els accionistes.

I n’hi ha prou amb un exemple. Pel 22% de les accions de Pecsa, el PSOE va ingressar 300 milions de pessetes el 1999, arran d’haver-les venudes al Grupo Zeta.