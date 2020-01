La fórmula Mercadona per a la seua paella “a punt per a menjar” duplica la facturació del seu proveïdor valencià de caldo i ingredients

Gastraval va aconseguir eixir el 2017 del concurs de creditors amb una quitació del 50% i creixent un 135% entre el 2015 i el 2018; des d’agost d’aquell exercici serveix el gegant de Juan Roig en la seua aposta estratègica dels menjars per a emportar La firma d’Evelio José Hoyos passa de 4,2 milions el 2018 a 7,9 milions el 2019 i ha aconseguit una subvenció de la Conselleria d’Agricultura de 360.000 euros per a un projecte de recerca i desenvolupament en una planta de precuinats Hoyos és un dels puntals de Gedesco i ha apostat per l’empresa d’aliments de V Gamma després d’haver sigut soci de l’excap de gabinet de Zaplana en projectes mediàtics a principis del 2000