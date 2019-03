Més de 70.000 dones valencianes estan registrades com a víctimes de violència de gènere

La Comunitat Valenciana tenia registrades 70.715 dones com a víctimes de violència de gènere a 31 de gener de 2019, cosa que suposa 11.231 més que fa dos anys i 5.544 més que al gener del 2018. D’elles, 37.995 estan a la província de València, 32.304 a Alacant i 8.030 a Castelló.

Les dades del Sistema de Seguiment Integral en els casos de Violència de Gènere (Sistema VioGen) del Ministeri de l’Interior, a què ha tingut accés Europa Press, reflecteixen a més que, d’aqueixes 70.715 dones, han sigut víctimes de 78.329 casos de violència, dels quals només 8.915 romanen actius i són objecte d’atenció policial.

La resta dels casos inactius, 69.414, poden reactivar-se en qualsevol moment i rebre l’atenció policial necessària, segons han requerit fonts ministerials.

D’aquests casos, es considera que hi ha un risc diferent que, a més, va “evolucionant en el transcurs del temps, segons el moment i les circumstàncies que l’envolten”, i queda definit per instruccions de seguretat que responen a algorismes en què participen universitats, han destacat aqueixes fonts.

Un cas de nivell extrem

A la Comunitat hi ha registrats un total de 3.886 casos de “nivell de risc no percebut” que no compten amb protecció policial, però a què es practica un seguiment i una avaluació del risc cada tres mesos, i “si cal, s’estableixen mesures de protecció”.

La major part dels casos valencians es corresponen així amb casos actius amb un nivell de risc baix (4.215 casos), mentre que hi ha 777 casos amb un risc mitjà, 34 amb un risc alt i un amb risc extrem, situat a la província de Castelló. Les mesures policials de protecció van augmentant en intensitat segons s’incrementa el nivell de risc.

En aqueix sentit, cal destacar que el 2017 no hi havia casos extrems, encara que sí 26 casos de risc alt, 506 de risc mitjà i 2.909 de risc baix; mentre que el 2018 es van detectar quatre casos de risc extrem, 39 d’alt, 692 de mitjà i 3.504 de baix.

A més, des del Ministeri s’estableixen Plans de Seguretat Personalitzats, amb mesures d’autoprotecció per a les dones víctimes de violència de gènere i per als menors que en depenen. Aquestes mesures d’autoprotecció són “complementàries a les mesures policials que els corresponen atenent el seu nivell de risc”.

Els casos no es corresponen exactament amb el nombre de víctimes, ja que una dona pot haver sigut víctima de diferents casos de violència de gènere al llarg del temps, per la qual cosa no solament es comptabilitzaria un cas.