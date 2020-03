Mesures neokeynesianes contra el coronavirus: la Generalitat invertirà en empreses que vulguen créixer malgrat la incertesa

Davant de la crisi del coronavirus –i quan fins i tot els neoliberals més extremistes demanen una forta intervenció de l’Estat–, el Govern valencià de Ximo Puig es prepara per a aplicar mesures neokeynesianes de gran importància. L’Institut Valencià de Finances (IVF) llançarà un fons de 200 milions d’euros per a invertir en el capital d’empreses valencianes de dimensió mitjana i gran com a resposta als “símptomes de feblesa que comença a registrar l’economia espanyola davant l’amenaça del coronavirus”.

Amb un esquema de col·laboració publicoprivada, el fons de capital de risc finançarà fins a 15 empreses situades a la Comunitat Valenciana mitjançant inversions individuals entre 10 i 12 milions d’euros. La inversió privada completarà la dotació del fons, inicialment de 50 milions, i serà gestionada per una societat gestora d’entitats de capital de risc regulada per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

L’encàrrec a aquesta societat, privada i de prestigi reconegut, serà mitjançant la convocatòria d’un concurs públic. El fons de 200 milions haurà de servir per a “consolidar projectes empresarials arrelats en el territori” i capaços d’exercir com a “element dinamitzador de l’activitat econòmica”, assenyala l’IVF. Aquesta iniciativa pretén reparar el previsible efecte catastròfic en l’economia de la crisi del coronavirus i se centrarà en empreses valencianes de dimensió gran, rendibles i en procés de creixement.

L’instrument financer de la Generalitat, dirigit per Manuel Illueca, es prepara així per a afrontar les conseqüències econòmiques de la crisi del coronavirus seguint les receptes d’economistes com Thomas Piketty o Mariana Mazzucato. “És la primera vegada que la Generalitat Valenciana dota la seua política industrial d’un instrument financer d’aquesta envergadura i calat”, assenyala l’IVF, que preveu “efectes notables” per als sectors d’activitat i àrees geogràfiques de les empreses que rebran la inversió.

Mazzucato, Stiglitz o Piketty ja plantegen l’entrada dels estats en el capital de les empreses importants o estratègiques per a les economies. No solament per ajudar-les en moments de dificultat, com planteja l’IVF, sinó perquè la societat participe també dels beneficis d’aquestes corporacions. Un exemple en són les grans tecnològiques, que es van beneficiar de la inversió en innovació dels governs amb la creació d’Internet i ara han privatitzat els guanys. Però podria plantejar-se també amb una altra mena de corporacions com les antigues empreses d’Estat.

Un exemple actual m’és Bankia, en què l’Estat manté el 60% després del rescat i rep dividends anualment sense interferir en la gestió professionalitzada.

Illueca explica a eldiario.es que es tracta d’afavorir que empreses que “vulguen continuar creixent en moments d’incertesa, puguen continuar fent-ho”. A més, afig el director del banc públic valencià, com que atrauen capital privat “no suposen un problema” per a la Comissió Europea ni els reguladors de la competència ni es poden considerar ajudes d’estat.

La convocatòria per a la selecció de la gestora de l’instrument financer establirà els requisits i les condicions per a accedir als fons. L’entitat gestora, adverteix l’IVF, haurà de comptar amb una experiència àmplia i un prestigi elevat i adoptarà les decisions d’inversió amb “total autonomia i sota criteris professionals”.

Així doncs, el finançament s’injectarà a través de la presa de participació en el capital de les empreses agraciades, principalment mitjançant la subscripció d’accions en processos d’ampliació de capital. “Les empreses assoliran el nivell de solvència necessari per a escometre amb garanties processos de creixement i/o diversificació, que els permeten liderar nous sectors d’activitat o posicionar-se de manera prominent en sectors ancorats tradicionalment en el nostre territori, tot conservant una base accionarial eminentment valenciana”, explica l’IVF.

L’Institut Valencià de Finances participa actualment en 17 fons i societats de capital de risc amb 68 milions d’euros compromesos, la qual cosa ha suposat un “efecte tractor d’inversió privada cap a les empreses valencianes de gran magnitud”. La col·laboració de l’IVF en aquests vehicles d’inversió sempre comporta participació majoritària d’inversors privats.