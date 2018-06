Metges Sense Fronteres adverteix que molts dels 629 migrants del 'Aquarius' "fugen de situacions de conflicte"

El president de Metges Sense Fronteres a Espanya, David Noguera, ha confirmat aquest dissabte que no hi ha "cap pacient crític" entre els 629 migrants que viatgen a bord de l'Aquarius i de les dues embarcacions italianes, que es preveu que arriben al port de València sobre les 12.00 hores d'aquest diumenge, i que arribaran en condicions "correctes" a pesar que ha sigut un viatge "molt llarg i en unes condicions que no ajuden".

Noguera, en declaracions als mitjans, ha explicat que les tres embarcacions naveguen ja aquest dissabte al matí en aigües de Mallorca i es preveu que arriben més o menys a aquesta hora en una travessia que està sent "massa llarga" i ha insistit a recordar que la seua opció preferida sempre ha sigut desembarcar-los en el port més proper.

A més, ha assenyalat que les condicions meteorològiques, amb vent i ones fortes, "no han ajudat" i han provocat "molts episodis de marejos i de vòmits" en aquestes persones, que viatgen a més en condicions d'estrés molt altes per les experiències "molt traumàtiques" que han viscut no solament en l'aigua sinó en les setmanes fins i tot mesos anteriors. No obstant això, ha destacat que els equips mèdics que viatgen amb ells "estan preparats" per a atendre'ls.

No obstant això, ha insistit que dins del buc viatgen persones de col·lectius especialment vulnerables com són xiquets i dones embarassades i persones que han patit cremades fins i tot de segon grau per la mescla d'aigua i combustible. Per això, ha recalcat que és fonamental" portar-los a un port "segur" perquè "siguen acollits i tractats d'una forma digna i tots els seus drets siguen respectats".

Així mateix, ha destacat que s'ha aconseguit mantindre a les famílies juntes i a tots els xiquets també per a donar-los "un entorn el més segur possible".

Devolucions

Noguera, davant la possibilitat que alguns d'ells puguen ser retornats als seus països d'origen, ha apuntat que una vegada arriben a València són les autoritats espanyoles les que ha de procedir "amb els processos que creguen convenients". No obstant això, ha recalcat que cal tindre en compte que "moltes de les persones fugen de situacions de conflicte" i "tots vénen de Líbia" país amb "uns nivells de sofriment altíssims".

De fet, ha comentat que molts de les quals estan a bord de l'Aquarius han patit "directament la violència, l'extorsió" i "tots han sigut testimonis directes de situacions d'aqueix tipus". Per això, demanen que l'estatus de refugiat es "respecte" i "totes les persones tinguen el dret a presentar el seu cas".

En aqueix sentit, s'ha referit a la situació psicològica d'aquests 629 persones i sobre aquest tema ha posat en evidència que "totes les persones que es llancen al mar viuen una experiència traumàtica no solament per llançar-se a l'aigua de nit en embarcacions molt precàries sinó pels mesos atrapats a Líbia i tot el viatge que porten en la seua esquena". Per això, en el vaixell hi ha psicòlegs que des del moment de la recollida ja comencen a treballar.

D'altra banda, ha apuntat que no hi ha hagut cap incidència entre els migrants més enllà "dels moments d'incertesa lògics quan el vaixell va ser retingut en alta mar i no hi havia una destinació clara per la por que tenien de retorn a Líbia". Però una vegada que se'ls va aclarir que no era una opció i se'ls va donar un horitzó "la situació es va normalitzar més enllà que quatre dies més en el mar per a gent que no està acostumada els ha portat a episodis de marejos i vòmits".

D'aquesta manera, el viatge està transcorrent amb "normalitat" i la qüestió del menjar, "encara que alguna no ha sigut de la qualitat que esperaven, sembla que ja està resolta". Noguera ha explicat que la tasca d'MSF acabarà quan arriben a València, que quedaran a càrrec de les autoritats i de Creu Roja.

Precedent "molt perillós"

D'altra banda, ha considerat que una vegada arriben MSF haurà d'examinar aquesta experiència i veure "què ha anat bé i què no tant" perquè "sent un precedent molt perillós", la qual cosa els "obligarà a repensar les operacions de rescat". Noguera ha subratllat que els rescats "han de continuar" i ara el seu vaixell ha perdut huit dies per a portar als migrants a València en lloc de seguir amb les operacions de rescat.

En aqueix sentit, ha instat a les autoritats europees a "replantejar-se aquest model" perquè és "inacceptable" que després de quatre anys se seguisca "amb aquest sofriment i mortalitat en el Mediterrani que s'ha convertit en el corredor migratori més mortífer". Per això, ha confiat que la notorietat que ha aconseguit l'Aquarius siga "un punt d'inflexió" i que les autoritats "exercisquen la seua responsabilitat d'una vegada i troben una solució més humana i solidària".

Respecte al fet que només un 10 % dels diputats hagen estat presents en l'Eurocambra en aquest debat, ha assenyalat que el preocupa "més el desistiment de responsabilitats" dels Governs en aquesta tragèdia humanitària. "Espere que siga un punt d'inflexió i que es trobe una solució legal però més humanitària a aquesta tragèdia", ha manifestat Noguera.