La línia 10 de Metrovalència tindrà una parada en superfície al costat del pavelló Arena del València Basket

La línia 10 de Metrovalència (abans línia T2) serà una de les millors opcions per a acostar-se al futur pavelló Arena del València Basket, que tindrà previsiblement una cabuda de 15.000 espectadors.

El nou projecte elaborat per Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) per a reprendre les obres el mes vinent de març preveu algunes modificacions respecte al disseny original aprovat en el seu moment pel PP, l’execució del qual va quedar paralitzada l’any 2011 per falta de fons.

Segons han informat fonts de l’entitat, la principal serà que una de les dues parades subterrànies previstes en l’avinguda d’Amado Granell (abans General Urrutia), en concret la més allunyada del centre, es desplaçarà uns metres cap al bulevard Antonio Ferrandis i, per tant, es construirà en superfície a l’altura del futur recinte esportiu, la inauguració del qual està prevista l’any 2022.

Estació subterrània en l'avinguda Regne de València

Les mateixes fonts han explicat que, d’aquesta manera, les distàncies entre estacions queden més uniformes (vegeu-ne el plànol) i, a més d'estalviar costos, es dona servei a un potencial focus d’usuaris, ja que, a més de la construcció del pavelló, es tracta d’una nova zona residencial en expansió.

El traçat enllaçarà Russafa amb Natzaret en un itinerari de 5,3 quilòmetres amb 8 parades, tres de les quals seran subterrànies, en concret, les del carrer d’Alacant, Regne de València-Russafa i Amado Granell amb Peris i Valero. Així, quedaran en superfície l’esmentada en Amado Granell amb Antonio Ferrandis, la d’Antonio Ferrandis amb la Ciutat de les Arts i les Ciències, la de les Moreres i la de Natzaret.

Plànol de parades de la futura línia 10 de Metrovalencia

La línia ja té construït el túnel entre Russafa i Amado Granell, on el traçat ix a la superfície, i amb la plataforma i les vies de tramvia en Antonio Ferrandis i a Natzaret.

Així, tal com va dir el president del Consell, Ximo Puig, la Generalitat invertirà 50 milions d’euros (30 milions de fons propis i 20 de fons europeus) en la finalització i la posada en marxa del projecte en una sola fase, tal com exigien els veïns de Natzaret, ja que anteriorment es va plantejar l’opció d’acabar primer de tot el tram entre Russafa i la Ciutat de les Arts i les Ciències i, després, la resta de la línia fins al barri del Marítim.

Puig va anunciar a més que es construirà un altre ramal de tramvia que unirà aquesta línia des de Natzaret amb el port de València, que s’executarà en l’horitzó de l’any 2021.