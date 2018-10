Micó assegura que Compromís "és l’única garantia per reeditar el Botànic” mentre el PSPV "escolta cants de sirena de la dreta"

Més d’un miler de militants i simpatitzants del Bloc Nacionalista Valencià han assistit avui al 41é Aplec del Puig que duia com a lema “Valencianisme, motor del canvi” i que, com cada any, s’ha celebrat a l’esplanada del monestir d’aquest municipi de l’Horta Nord.

Durant l’acte central, la coordinadora nacional del Bloc i coportaveu de Compromís, Àgueda Micó, ha volgut deixar clar en el seu discurs un doble missatge, que Compromís “és l’única garantia perquè es reedite el Botànic i no torne la dreta” i que la coalició “és qui millor defensa els interessos valencians i no es plega davant Madrid”.

Així, Micó ha argumentat que “són moltes les coses que han fet del Consell del Botànic, impregnat de l’ADN de Compromís, un govern útil per a millorar la vida de les persones i reconstruir els ciments d’un país que va quedar assolat per dècades de govern d’una dreta sucursalista, depredadora i corrupta”. I ha afegit que “és per això que ha de continuar endavant després de les eleccions previstes a maig de 2019, per anar encara més lluny i consolidar allò aconseguit”.

Àgueda Micó ha insistit que Compromís és la “garantia” de la continuïtat del Botànic, les seus polítiques i la garantia que no tornen “els temps foscos”. I ha remarcat: “Si depén de Compromís, no permetrem que la dreta, ni la de Camps i Zaplana ni la mala còpia de Rivera i Cantó, toque ni un sol govern. Així de clar: la dreta no tornarà si Compromís té la força per impedir-ho”. Tot seguit s’ha preguntat: “Altres socis del Botànic poden dir el mateix? O hi ha qui escolta amb atenció els cants de sirena que li arriben des de la dreta? Per altra banda, hi ha qui dubtarà de si arremangar-se i posar-se a governar o tornaran els càlculs electorals de curta volada?”.

I ha conclòs la coordinadora nacional del Bloc: “Nosaltres ho tenim clar. Ni dubtem amb qui volem fer el viatge ni dubtem de fins a quin punt ens impliquem. De nord a sud del país, a Madrid i a Brussel·les, Compromís fa ressonar ben ferma la veu del poble valencià defensant els nostres interessos col·lectius: un finançament just per poder ser més ambiciosos, drets socials que ens facen més lliures i més dignes, un feminisme valent, un territori viu i cohesionat, i tantes altres coses que representen els nostres valors d’esquerra valencianista”.

La diversitat dels pobles, clau en la construcció d’Europa

El portaveu de Compromís Parlament Europeu, Jordi Sebastià ha conduit la tertúlia política organitzada amb l’ALE (Aliança Lliure Europea), en la que han participat el representant de l’ALE, David Grosclaude, la Secretària Autonòmica d’Hisenda, Clara Ferrando, la diputada i portaveu adjunta del grup parlamentari a les corts, Mònica Àlvaro, Diputada i portaveu adjunta del grup parlamentari de les Corts, Marta Sorlí, Diputada al Congrés, Magda Mengual, alcaldessa de Gata.

Matí de defensa del valencianisme en el que s’ha posat de relleu la forma de governar de Compromís, segons destacava Sebastià, “som garant dels interessos valencians en totes les institucions on governem, i comptem amb representació, des dels ajuntaments, Corts Valencianes, Consell, Diputacions, Congrés dels Diputats, Senat i Parlament Europeu, per què som la veu valenciana que no es plega a ningú i posem les persones i les llibertats en el centre de la gestió pública amb projecció de present i de futur”.

Guardons Bloc d’Honor.

Els guardons d’honor del Bloc Nacionalista Valencià són el reconeixement anual que el partit lliura en el marc de la festa del valencianisme a persones amb trajectòria compromesa en la defensa del valencianisme i a entitats culturals i socials que destaquen per la seua contribució activa cap a una societat més lliure, crítica, justa i igualitària. Guardons que en 2018 s’han lliurat per a les entitats: La Muixeranga d’Alacant, pel que fa al pla cultural, i APLACA, Afectats per la Plataforma Castor, en referència al pla social. I a la militant històrica del Bloc de la comarca de la Safor Pepa Izquierdo, per la seua vida activa en el Bloc i en defensa del País Valencià.