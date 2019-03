Milers de persones en la manifestació feminista a Gandia i en moltes capitals de comarca

La mobilització feminista del 8 de març s'ha escampat per la geografia valenciana i hi ha hagut manifestacions en una bona part de les capitals de comarca, com Xàtiva, Alcoi, Elx o Sagunt.

A Gandia, més de 3.000 persones han respost a la convocatòria de la Xarxa Feminista de la Safor-Valldigna. La manifestació, que ha recorregut les principals avingudes de la ciutat, ha comptat amb una apreciable presència masculina i de persones jubilades, que al costat de les més joves han corejat lemes com "El patriarcat es caurà" o "Visca la lluita feminista".