Mobilitat proposa que la conversió en zona de vianants blana de la plaça de Sant Agustí de València incloga ampliar voreres en Sant Vicent

València es prepara per a una altra actuació d’urbanisme tàctic que permetrà guanyar espai per als vianants mitjançant la instal·lació de mobiliari urbà.

Després de l’actuació que ha permés recuperar 12.000 metres quadrats de superfície per a vianants en la plaça de l’Ajuntament, l’enclavament següent en què s’intervindrà serà la plaça de Sant Agustí, concebuda actualment més com una enorme cruïlla de trànsit privat i de busos de l’EMT que com una autèntica plaça.

Fonts de Mobilitat Sostenible han traslladat a la delegació d’Urbanisme de l’Ajuntament de València el plànol de planta viària proposat per a escometre l’actuació, al qual ha tingut accés eldiario.es.

L’actuació deixaria tres carrils per a trànsit privat i un per a l’EMT en la plaça, mentre tot l’espai entre l’església i les diferents andanes en què actualment se situen parades de bus quedarien com a zones per als vianants (en el plànol, espai delimitat amb una línia roja).

No obstant això, la novetat principal de l’actuació és que inclou un augment de vorera al carrer de Sant Vicent (en el plànol, delimitat amb una línia roja), en concret a la part dreta en sentit a la plaça de Sant Agustí (nombres imparells), en el tram comprés entre els carrers del Matemàtic Marçal i Xàtiva. L’actuació preveu conservar dues zones de càrrega i descàrrega.

Aquest increment d’espai per als vianants similar a l’escomés al novembre del 2018 en la vorera de davant mitjançant mobiliari urbà i pintura verda, deixaria el carrer de Sant Vicent entre la plaça d’Espanya i la de Sant Agustí amb dos carrils per al trànsit privat i un per a l’EMT.

La proposta de planta viària exigeix, a més, per a mantindre el servei que ofereix actualment la línia 40 de l’EMT en l’andana central de la plaça de Sant Agustí, que la seua parada de regulació es trasllade a una altra parada accessible a la vora de la cantonada del carrer de Xàtiva, i s’habilite un pas de vianants nou abans de la rampa d’accés a l’aparcament subterrani, que permeta l’accés a la parada per tots dos extrems.

Pla de la planta viària proposada per al carrer de Sant Vicent i la plaça de Sant Agustí

I al seu torn, al costat del pas de vianants del carrer de Guillem de Castro, s’habilitarà un pas de bicicletes entre l’Anell Ciclista i la plaça de Sant Agustí. L’eixida de les bicicletes des d’aquesta plaça en la intersecció del carrer d’Osca, l’avinguda de l’Oest, Sant Vicent i Sant Pau tindrà amb una fase semafòrica específica.

Aquest projecte forma part de l’anunci fet des de la delegació de Desenvolupament Urbà el mes d’abril passat d’escometre diferents processos per guanyar espais per als vianants en detriment de vials destinats a trànsit privat mitjançant actuacions blanes.

Així doncs, la regidora de Desenvolupament Urbà i vicealcaldessa, Sandra Gómez, va anunciar processos d’aquest tipus en les avingudes de Pérez Galdós, Giorgeta, la plaça de Sant Vicent o avinguda del Port, a la qual se n’ha unit un altre de l’edil de Mobilitat, Giuseppe Grezzi, en l’avinguda de les Tres Forques.

Les actuacions, no obstant això, requereixen la proposta pertinent de reordenació de planta viària de Mobilitat Sostenible.

Fonts d’aquest departament han explicat que en aquests moments treballen en tots aquests fronts, “des de la nova planta viària de les Tres Forques a la sol·licitada per a fer una actuació blana en Pérez Galdós”.

Sobre aquesta última, com en el cas de Sant Agustí, treballen sobre la base de la planta viària per a la reurbanització definitiva que ja es va facilitar l’any 2017: “Aquestes faenes d’adaptació a una solució d’urbanisme tàctic tenen la seua complexitat, i en aquest cas més a causa de les dimensions de l’avinguda de Pérez Galdós de més de 5 quilòmetres en els dos sentits, les interseccions on conflueixen moltes vies de gran intensitat de trànsit, el disseny de la senyalització i la semaforització, i la presència de moltes parades de l’EMT”.