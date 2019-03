Ximo Puig pregunta a Mónica Oltra sobre un avançament electoral que ja té decidit

Continua la incertesa sobre la data en què finalment es realitzaran les eleccions autonòmiques valencianes. El president de la Generalitat, Ximo Puig, s'ha reunit aquest dilluns amb la vicepresidenta Mónica Oltra en el Palau per a preguntar-li per la seua opinió sobre el més que probable avançament electoral al 28 d'abril, data triada per Pedro Sánchez fa uns dies per a celebrar les eleccions generals. Al principi -si no hi haguera modificació-, els comicis autonòmics estaven previstos per al pròxim 26 de maig, coincidint amb les municipals i europees.



Oltra, que ha arribat al Palau al voltant de les 12 del migdia "a escoltar" a Ximo Puig, ha afirmat després de reunir-se amb el cap del Consell: "El president m'ha comunicat que quan tinga la decisió presa seré la primera persona a saber-ho". "Ara queda l'espera, òbviament", ha indicat.

La líder de Compromís no ha volgut donar cap dada més sobre la seua trobada amb el també líder dels socialistes valencians, "les sensacions me les quede per a mi, igual que la conversa amb el president". "Jo li he traslladat la meua opinió i sobre això és alguna cosa que ell també vol reflexionar, una cosa normal entre persones que es professen un afecte i una lleialtat important", ha dit Oltra, que ha insistit que "òbviament" la decisió final es coneixerà aquest dilluns i que donarà la seua opinió "quan hi haja una decisió presa".

El mateix Puig ha avançat prèviament en declaracions als mitjans: "Hui és el dia" per a saber si hi haurà avançament electoral.

El cap del Consell s'ha comunicat amb Oltra a les 10.15 hores d'aquest mateix dilluns per a citar-la en el Palau a partir de les 11.00 hores. La líder de Compromís ha arribat al Palau a les 12 hores. No hi ha hagut contactes previs durant el cap de setmana i l'última vegada en la qual tots dos van parlar d'aquest assumpte va ser el passat 15 d'abril.



En les últimes jornades, el possible avançament electoral de les autonòmiques en la Comunitat Valenciana per a fer-les coincidir amb les generals del 28 d'abril, ha sigut una pregunta constant al cap del Consell, que aquest diumenge assegurava que adoptaria la decisió "pensant sempre en els interessos dels valencians i les valencianes".

"Estem en un procés democràtic en el que importa és que siga la màxima gent la que decidisca el futur de la Comunitat", manifestava el diumenge, mentre que Oltra afirmava el dissabte, l'última vegada que es va pronunciar sobre aquesta qüestió, que la coalició eixirà "el 26 de maig o el 28 d'abril a guanyar la Generalitat perquè la legislatura que ve siga la legislatura de la transformació".