Mónica Oltra mitjançarà amb el Govern central per resoldre la situació dels supervivents de l’‘Aquarius’

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, s’ha reunit dijous amb representants de l’associació Aquarius Supervivientes 2018, que agrupa els immigrants que van desembarcar en el port de València el 17 de juny del 2018 després d’una dramàtica travessia per la Mediterrània i la negativa de Malta i Itàlia a acollir-los.

La setmana passada, coincidint amb el segon aniversari de l’arribada de l’Aquarius, els representants de l’associació van criticar la lentitud del Govern amb els processos de sol·licitud de protecció internacional i van lamentar que van ser “acceptats per raons polítiques i no per raons humanitàries”. Els tres integrants de l’associació han lliurat a Oltra un informe que detalla la situació de cadascuna de les persones que, després de desembarcar a València, han residit a la ciutat durant dos anys.

El portaveu d’Aquarius Supervivientes 2018, Moses von Kallon, s’ha mostrat “molt feliç” per haver pogut exposar els problemes que pateixen i ha assegurat: “Amb cada problema que tenim, li telefonem a ella”. Els tres joves han donat una camiseta de la seua associació a Oltra.

Del grup de migrants que es va quedar a Espanya després de desembarcar en el port de València, 374 van sol·licitar protecció internacional, però, fins ara, només s’han resolt 66 expedients, dels quals nou s’han arxivat, huit s’han acceptat i 49 s’han denegat, tal com va informar aquest diari.

Molts dels supervivents de l’Aquarius van perdre la faena després de la crisi sanitària de la pandèmia de la COVID-19 i, segons denuncien, la targeta roja de sol·licitants d’asil espanta molts empresaris i propietaris d’habitatges a l’hora de trobar faena o una habitació en lloguer.

La vicepresidenta del Consell ha anunciat que emprendrà una mediació amb la Secretaria d’Estat de Migracions, “perquè s’utilitze la via que els experts en aquesta matèria entenen que s’ha d’utilitzar, que és la via humanitària”. “És una circumstància en què el Govern d’Espanya és qui es posa en contacte en aquell moment amb l’embarcació i els diu que ací tenen un port segur”, recorda Oltra, que afig: “No es pot conceptuar com una entrada irregular, ni molt menys, sinó que és una invitació”.

Oltra ha lamentat que alguns serveis socials han denegat la renda valenciana d’inclusió als supervivents de l’Aquarius, a pesar que “precisament ells tenen acreditada l’arribada a la Comunitat Valenciana, perquè la data és quan va atracar l’Aquarius en el port de València”. “Com que és un any la residència efectiva que s’exigeix per a la renda valenciana d’inclusió, tots tenen dret a rebre-la per llei”, postil·la.

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha assegurat que el seu departament estudiarà aquest “error” i, si cal, incrementarà la formació de les persones que treballen en determinats serveis d’atenció primària.