Mónica Oltra preveu rescatar per a serveis socials una “superguarderia” fallida abans de la seua venda a un fons

Una escola infantil de Paterna (València) que havia d’aplicar tecnologies avançades i que va inaugurar la infanta Elena al novembre del 2013, però que no va arribar a funcionar ni un curs complet, és la joia de la corona d’un lot d’actius fallits que la Societat de Garantia Recíproca (Afín-SGR) té intenció de vendre a un fons d’inversió, però que, prèviament, la vicepresidenta valenciana i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, vol inspeccionar per a la possible incorporació als serveis socials.

Es tracta de la denominada escola Tic-Tac, situada al Parc Tecnològic de Paterna i promoguda en el seu moment per la Fundació per a la Innovació en la Infància de la Comunitat Valenciana (FIICV), que van crear l’Ajuntament de Paterna i la Generalitat, llavors governats pel PP, amb l’Associació d’Investigació de les Indústries de la Construcció (Aidico), presidida llavors per Ramón Congost. La construcció va costar 6,5 milions d’euros finançats per l’Institut Valencià de Finances, l’anomenat “banc de la Generalitat Valenciana”.

La instal·lació es va presentar com un centre de recerca de nous mètodes educatius i es va batejar com a “superguarderia”. La matrícula era de 300 euros mensuals i no va superar el 30% de la seua capacitat. Sense arribar a acabar el primer curs, va haver de tancar, amb la qual cosa es va convertir en un altre dels grans projectes de l’era del PP naufragats amb estrèpit. El seu impulsor, Ramón Congost, va acabar imputat en una causa judicial per irregularitats en la gestió d’Aidico, de la presidència de la qual va dimitir a l’estiu del 2014.

El departament d’Oltra estudia la possibilitat que la “superguarderia” fallida es convertisca en un centre d’atenció primerenca (CAP) o un centre de dia per a persones amb diversitat funcional, encara que ha de “revisar primerament l’estat de les instal·lacions i si s’adapten a les necessitats”.

Una clínica psiquiàtrica i 13 immobles més

A més de la fracassada escola Tic-Tac, la conselleria que dirigeix la vicepresidenta valenciana revisarà el que va ser una clínica psiquiàtrica i un total de 13 immobles més situats a les províncies de València i Alacant.

Els usos dels immobles, assenyalen des de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, poden ser variats. La Generalitat té dèficit de pisos tutelats per a persones amb diversitat funcional i de pisos d’emancipació per a joves que ixen dels centres de menors una vegada complida la majoria d’edat.

Fre a la venda a fons d’inversió

La venda d’un lot similar a l’octubre del 2018 va suscitar polèmica i un enfrontament d’Oltra amb el director actual de l’Institut Valencià de Finances, Manuel Illueca, que va impulsar llavors la venda per 28 milions d’euros d’actius inicialment taxats en 36 milions. La Generalitat és accionista majoritària de la Societat de Garantia Recíproca des que la va rescatar de la fallida, situació per la qual no s’han depurat responsabilitats ni d’empresaris implicats ni dels gestors anteriors, amb un cost per a les arques públiques d’uns 200 milions d’euros.

Després d’aquell conflicte, Illueca es va comprometre amb Oltra a consultar sobre els immobles en poder de l’SGR abans de vendre’ls, per si pogueren aprofitar-se per a usos socials o per la mateixa Administració valenciana.