Oltra sobre la cancel·lació de l'obra de Dani Mateo a València: "L'agenda cultural no pot dependre de l'extrema dreta"

El teatre Olympia de València decidia aquest dijous suspendre la representació de 'Nunca os olvidaremos', una obra en la qual participa el còmic Dani Mateo. La decisió del teatre es produïa després que la formació ultradretana España 2000 amenaçara amb boicotejar l'actuació.

La vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, que també ha patit l'assetjament d'España 2000 en el seu propi domicili, s'ha referit aquest divendres al fet: "l'agenda cultural no pot dependre de l'extrema dreta". A més, ha insistit que un Estat de dret "no pot tolerar que l'extrema dreta aplique la censura".

"És una qüestió de profunditat democràtica molt important, l'agenda cultural, la llibertat d'expressió i els drets fonamentals consagrats en la Constitució no poden estar en l'aire per amenaces de l'extrema dreta, l'agenda cultural no pot dependre d'amenaces", ha assenyalat, ressaltant també el dret constitucional a la creació artística.

Segons ha indicat, "a un li pot agradar més o menys un humorista, una obra de teatre o expressions de qualsevol creador d'opinió" però "que un teatre haja suspès una obra per amenaces de l'extrema dreta és un símptoma perillós en una societat democràtica".

Los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y la agenda cultural no pueden estar condicionados por amenazas de la extrema derecha. La reacción del alcalde @joanribo de ofrecer el Palau de la Música es una buena vacuna para tener salud democrática #PleConsell pic.twitter.com/A9CYwe5xsh — Mónica Oltra Jarque (@monicaoltra) 9 de noviembre de 2018

Pel que fa a la reacció de l'alcalde de València, Joan Ribó, que va oferir espais municipals com el Palau de la Música perquè acolliren la representació de Dani Mateo -el còmic va agrair l'oferiment i va acceptar assegurant que actuaria gratis-, Oltra ha assenyalat que és "una bona vacuna contra les amenaces".

L'alcalde Joan Ribó considera que "els grups d'extrema dreta no poden condicionar els actes d'una ciutat lliure" que "vol ser oberta" com aquesta.

Així, ha apel·lat a la "llibertat d'expressió", un "dret fonamental de la Constitució espanyola", i ha expressat la seua "condemna rotunda" a "totes aquelles persones o grups que amenacen per un element d'aqueix tipus".