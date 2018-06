El partit de Mónica Oltra la llança com a candidata de Compromís a la presidència de la Generalitat Valenciana

A un any de les eleccions autonòmiques, Iniciativa del Poble Valencià, el partit de Mónica Oltra, celebra aquest dissabte a València el cinqué congrés, amb un ordre del dia que preveu renovar la Mesa Nacional i elegir els seus coportaveus, a més d’aprovar una ponència política i una altra d’estatuts. El conclave serà, sobretot, una plataforma per a llançar l’actual vicepresidenta com a candidata de Compromís a la presidència de la Generalitat Valenciana.

Integrant amb el Bloc Nacionalista Valencià i Verds-Equo de la coalició que governa la Generalitat amb el PSPV-PSOE i el suport parlamentari de Podemos, Iniciativa és un partit menut, amb poc més d’una dècada d’existència, que es defineix com una força “d’esquerres, ecologista i valencianista” i l’estratègia del qual consisteix a “construir una alternativa amb altres formacions polítiques per a configurar i ocupar l’espai social, polític i electoral que impedisca la consolidació d’un sistema de perfil bipartidista”, segons recollien textualment els documents del seu congrés fundacional el 2007.

Aquests objectius es van plasmar en la creació de Compromís i en el paper que la coalició ha tingut en la formació del Govern sorgit del Pacte del Botànic. Després d’un recorregut que ha portat Compromís al Consell, però també a alcaldies de la rellevància de la de València, el congrés que celebra Iniciativa al Palau de la Música de València és el primer en què la formació és partícip del govern autonòmic, amb 19 parlamentaris en les Corts Valencianes, la presidència de les quals exerceix el soci de coalició Enric Morera; quatre diputats en el Congrés i dos senadors. De fet, el congrés anterior d’Iniciativa es va celebrar el 2014, encara en l’oposició, en l’última etapa del PP al capdavant de la Generalitat.

En la inauguració del congrés està previst que intervinguen Rosa Pérez Garijo, d’Esquerra Unida; Antonio Estany, de Podem; Manolo Mata, del PSPV-PSOE; Giuseppe Grezzi, de Verds-Equo; Àgueda Micó, del Bloc; Joan Ribó, alcalde de València per Compromís, i la mateixa Oltra.

Iniciativa del Poble Valencià, sorgida, al seu moment, d’una escissió d’Esquerra Unida, celebra congressos cada quatre anys i assemblees cada dos. “Toca reinventar-se i defensar el Govern del Botànic”, va proclamar Mónica Oltra en l’assemblea del desembre del 2016, celebrada a Elx. “Nosaltres vam parir el pacte del Botànic, vam constituir un govern de mestissatge i hem demostrat que Compromís és garantia d’estabilitat del Consell. Estem millorant la vida de la gent, allò perquè hem lluitant tant".

Els més de 300 participants en el cinqué congrés reelegiran, amb tota probabilitat, la diputada Mireia Mollà, Miquel Real i Francesc Garcia Latorre com a coportaveus. Però el moviment de més rellevància serà llançar Oltra com a candidata de Compromís a la Presidència de la Generalitat Valenciana, un paper que ja va fer amb resultats impensables en les autonòmiques de 2015. La proposaran com a candidata a les primàries de la coalició, un procés que encara no s’ha obert, però que forma part de l’agenda política dels pròxims mesos i que planteja certes incògnites de procediment als càrrecs electes de la coalició, encara que ningú preveu que Oltra siga discutida.

Mantenir l’estabilitat i el programa del Govern del Pacte del Botànic és l’objectiu que tant Oltra com el president de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, es van marcar des de l’inici d’aquesta legislatura del canvi. L’entrada en fase electoral els obligarà a gestionar més frecs, fins a les eleccions del maig del 2019, en un període en què, a més de socis de govern, seran rivals.