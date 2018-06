Mónica Oltra sobre la moció de censura: "La dicotomia era democràcia o corrupció i ha guanyat la democràcia"

La vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, confia que el nou Govern d'Espanya que dirigirà Pedro Sánchez possibilite un nou camí de relacions institucionals normalitzades "des de l'honestedat i el respecte" entre l'Executiu i el Consell: "això no ho va entendre mai Rajoy".

Oltra, que ha felicitat a Sánchez al començament de la roda de premsa en la qual ha donat compte dels assumptes abordats en el ple del Consell, ha advertit el nou president que el govern del Botànic no renunciarà a la reivindicació d'un nou model de finançament i més inversions perquè és un "clam unànime" de la societat valenciana.

Respecte a la moció de censura, la també consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha apuntat: "La dicotomia era corrupció o democràcia i ha guanyat la democràcia". "Era una censura a la corrupció", ha insistit.

Així mateix, ha assenyalat que l'estabilitat del nou Govern la donarà la capacitat de diàleg: "això és el que fem en el Botànic i Pedro Sánchez ens va posar com a exemple".

Li ha recordat a Sánchez que els ministres del Partit Popular visitaven la Comunitat Valenciana per a reunir-se amb el seu partit i no amb el Consell: "això s'ha d'acabar". Al mateix temps, li ha demanat que retire els recursos d'inconstitucionalitat presentats per l'Executiu de Rajoy contra diferents lleis valencianes: "Esperem que es respecte la voluntat majoritària de les Corts".