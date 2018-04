El PP s'estavella contra la Fiscalia en l'intent d'imputar per corrupció a Mónica Oltra

El Partido Popular d'isabel Bonig s'ha estavellat contra la Fiscalia en l'intent de que la justícia imputara a la vicepresidenta valenciana i líder de Compromís, Mónica Oltra, per corrupció.

La Fiscalia Anticorrupció ha arxivat la investigació oberta per un suposat fraccionament de contractes en serveis de neteja de centres socials de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, dirigida per Mónica Oltra, i per pagaments per la via d'enriquiment injust que sumarien més de 43,7 milions d'euros.

El ministeri públic, després d'estudiar la denúncia interposada pel PPCV i els expedients remesos per l'Advocacia de la Generalitat, ha adoptat aquesta decisió en estimar que no hi ha infracció penal.

La Fiscalia va obrir una investigació el passat mes de febrer arran de la denúncia del PP, que considerava que els fets podien ser constitutius d'un delicte de prevaricació. En concret, feia referència a contractes de la Conselleria d'Igualtat en els quals apreciava "fraccionament il·legal per a eludir el procediment legalment establit i, en particular, la lliure concurrència de licitadors, així com la fiscalització pels òrgans d'intervenció".

Així mateix, els populars consideraven que va existir "recurs sistemàtic al reconeixement de deutes per la via de l'enriquiment injust per a evitar qualsevol tipus de contractació administrativa, així com per a eludir tota fiscalització per part de la Intervenció".

Per la seua banda, des de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives van recalcar en aqueix moment després de conèixer-se la investigació que "cap dels expedients pot ser aprovat amb informe negatiu per la Intervenció, atès que sense l'informe favorable de l'òrgan fiscalitzador de la Generalitat ni es comptabilitza, ni es paga". També van asseverar que era "fals que la via de l'enriquiment injust eludisca la fiscalització perquè passen per la Intervenció General".