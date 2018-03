Oltra carrega contra el socialista Sagredo per no permetre un centre de menors a Paterna: "La decisió impacta en les polítiques del Consell"

L'Ajuntament de Paterna ha acordat suspendre temporalment la concessió de llicències assistencials en el municipi, una mesura que afecta directament el projecte del Consell de posar en marxa un centre de menors. La decisió, acordada en el ple amb els vots del PSPV-PSOE -el socialista Juan Antonio Sagredo és l'alcalde-, PP, Ciutadans i els dos regidors no adscrits, s'ha trobat amb el rebuig de Compromís, soci de govern del PSPV. Més encara, Sagredo ha amenaçat amb retirar-li les competències a l'edil d'Urbanisme, el valencianista Carles Martí, a qui fins i tot ha advertit sobre la seua possible expulsió del govern municipal.

La vicepresidenta de la Generalitat i consellera de Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha criticat durament el consistori per aquesta decisió i ha anunciat que s'estan estudiant les vies legals per a intentar revertir aquest acord, que considera recurrible: "Paterna ha dit no a una infraestructura essencial, negant-se a acollir a divuit menors quan n'aporta setanta al sistema".

Notablement molesta, Oltra ha qüestionat l'acord municipal: "Aquestes qüestions no se sotmeten a referèndum, es porten amb discreció per a evitar que tothom sàpia on estan menors en una situació delicada, igual que es fa amb les dones maltractades". "Si es publica on viuen se'ls està posant una diana damunt", ha dit.

Ha qualificat el posicionament de Sagredo i l'ajuntament d'"insolidari i qüestionable, impropi d'una societat democràtica", al mateix temps que es preguntava: "què succeiria si tots els municipis feren el mateix i es negaren a acollir a menors en situació de risc, o a dependents, o a dones maltractades?".

Així, la vicepresidenta del Consell ha recordat que tots els partits que van secundar aquesta proposta són signatàries d'un pacte d'infància que estan vulnerant, al mateix temps que es mostrava contundent en afirmar: "és una decisió inexplicable en partits (en referència al PSPV) que han rubricat el pacte del Botànic". "Afortunadament, molta gent a Paterna està indignadísima amb aquesta decisió", ha sentenciat.

Es tracta, ha reafirmat Oltra, d'un servei "essencial" que permetrà alleugerir altres dependències que estan saturades. "És una decisió que impacta amb les polítiques del Consell", ha conlòs la consellera de Polítiques Inclusives.