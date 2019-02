“Moren més persones al món per suïcidi que per guerres”, ha afirmat aquest matí la catedràtica de psicopatologia de la Universitat de València Rosa Baños. Ho ha fet durant les jornades d’obertura del Diploma en Trastorns de la Personalitat de la Universitat de València, que codirigeix amb la professora i coordinadora de la Unitat de Trastorns de la Personalitat PREVI, Verónica Guillén. Les jornades, celebrades en la Fundació ADEIT, s’han centrat en el tema del suïcidi, que s’ha convertit en una “epidèmia” a escala mundial, tal com han apuntat els especialistes que han participat en les sessions.

Cada any se suïciden quasi un milió de persones, fet que suposa una mort cada 40 segons, segons les dades de l’Organització Mundial de la Salut. A més, en els últims 45 anys, les taxes de suïcidi han augmentat en un 60% a escala mundial i s’ha convertit en una de les tres primeres causes de defunció entre les persones de 15 i 44 anys i en la segona en el grup de 10 a 24 anys, segons dades de l’OMS. De fet, són els adolescents, i també les persones majors de 65 anys, els perfils de més risc, juntament amb les persones que estan soles o han sigut diagnosticades d’una malaltia greu.

El suïcidi es pot previndre

No obstant això, moltes d’aqueixes morts es poden previndre, ha assegurat la catedràtica Rosa Baños. Per fer-ho, ha reivindicat la posada en marxa de molts més recursos dirigits a la prevenció del suïcidi. “La major part de les persones no volen matar-se, sinó deixar de patir”, ha afirmat Rosa Baños. Perceben el suïcidi com l’única manera d’acabar amb el seu patiment. Per aquest motiu –ha subratllat la catedràtica de la Universitat de València– és tan important traslladar la idea que n’hi ha eixida, que hi ha tractaments efectius per a fer front al suïcidi.

La detecció i el tractament primerencs estan en la base de la prevenció del suïcidi, segons els especialistes. Tanmateix, per a la catedràtica de la Universitat de València, Rosa Baños, el sistema d’atenció primària no està prou preparat per a detectar aquests casos, que requereixen una resposta àgil i ràpida.

En aquest sentit, la catedràtica de la Universitat de València ha posat l’accent en la necessitat de parlar del problema. “Una de les primeres coses que cal fer és parlar del suïcidi; normalment les persones sí que volen parlar-ne, però encara hi ha un estigma al voltant del suïcidi, que, fins fa poc, fins i tot estava penat”, explica.

Una comunicació menys sensacionalista

Rosa Baños ha reivindicat la necessitat de posar en marxa campanyes similars a les dutes a terme amb altres problemàtiques com la violència de gènere o l’abús a dones, en les quals es pose l’accent en la prevenció i en el fet que hi ha tractaments eficaços.

Així mateix, ha apuntat el paper tan important que tenen els mitjans de comunicació en aquesta matèria, que tradicionalment han tractat com a tabú aquest tema o n’han fet, a parer seu, un enfocament incorrecte. “Cal fugir d’allò escabrós i del sensacionalisme; cal evitar centrar-se en la manera com es va produir el suïcidi i reforçar altres qüestions, especialment, que es pot previndre i la manera de fer-ho, és a dir, els mecanismes d’ajuda que hi ha per a eixir d’aquesta situació”, ha explicat la codirectora del Diploma en Trastorns de la Personalitat de la Universitat de València. “Cal comunicar, sí, però en positiu”, ha conclòs.

El suïcidi és cosa de tots, ha afirmat Rosa Baños. No solament professionals de la medicina i la psicologia, també de la justícia, dels mitjans de comunicació i de la política, ha apuntat Rosa Baños. “És problema que ens afecta a tots i a què tots hem de donar resposta per a previndre’l”, ha assenyalat.

Les jornades, centrades en la teràpia dialecticocomportamental, han comptat amb la participació d’especialistes internacionals en l’àmbit de la prevenció i l’abordatge del suïcidi, com el psiquiatre i psicoterapeuta Pablo Gagliesi, president de l’Associació Llatinoamericana de Teràpia Dialèctica Comportamental i un dels màxims representants de la DBT en països de parla hispana; el psiquiatre i psicoterapeuta Demián Rodante, cap de la Secció de Psiquiatria del Servei Magnan; i la professora de la Universitat Jaume I de Castelló i presidenta de l’Associació Espanyola de DBT (SPAIN-DBT), Azucena García.