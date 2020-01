Morera, davant del congrés del Bloc: “Compromís ha de convertir-se en una federació de partits i mantindre les quotes de pluralitat en les llistes”

“Compromís és l’instrument més important que té el valencianisme polític”. La frase l’ha pronunciada el president de les Corts, Enric Morera, en un acte en Nueva Economía Fórum, però qualsevol militant del nacionalisme valencianista, del fusterianisme, de l’esquerra valencianista o qualsevol estudiós de la política autòctona la podria assumir o signar sense por que les dades el contradiguen.

Una altra cosa és com s’ha d’articular Compromís i què vol ser de gran. Ací sí que hi ha opinions diferents i fonamentades, gairebé tantes com partits i corrents formen la coalició, i en què el també president del Bloc ha volgut marcar posició davant del congrés de refundació que afrontarà el seu partit al juny.

Enric Morera ha anat al fòrum aquest dilluns com a president de les Corts, i d’això també n’ha parlat, però la conferència ha sigut un acte en clau interna amb vista al debat del futur Bloc Nacionalista Valencià. Primerament, perquè la presentadora ha sigut la vicepresidenta Mónica Oltra, juntament amb Morera, dues peces clau del que ara és una de les potes del Consell i un dels seus suports clau per a repetir com a segona institució de la Generalitat, malgrat que en el seu partit no ho tenien clar del tot.

Segon, perquè el polític d’Oliva fa mesos que està desalineat amb la direcció del seu partit, però en continua sent un referent anímic. I tercer, perquè aquest tipus d’actes serveixen per a mesurar la influència que un té en la societat a l’hora de mobilitzar els uns i els altres.

Mónica Oltra ha basat la glossa de la figura de Morera en el seu tarannà pluralista, negociador i aperturista. Del president de les Corts ha dit que “sap guanyar perquè sap què és perdre i sap arribar a acords perquè sap què és ser exclòs” i ha recordat el seu compromís i sacrifici per a bastir ponts perquè el valencianisme polític haja arribat fins on ho ha fet. En resum de la vicepresidenta: “Compromís no existiria sense Enric Morera”.

Enric Morera y Mónica Oltra, durant la conferència d'este dilluns.

Morera també ha recordat la seua carrera política i els seus èxits en la direcció del Bloc, sobretot després dels canvis polítics en la legislatura 2007-2011, en què va nàixer Compromís tal com hui es coneix. “Vam aconseguir que el valencianisme fora més transversal, menys essencialista i progressista. El que vam posar en marxa l’any 2011”, ha dit. Sobre la base d’aquest argument, Morera ha desplegat la seua idea per al futur del Bloc i també de Compromís: “Hem gestionat la diversitat des de la pluralitat. I així ha de ser en el futur”.

I ací ha començat la seua reflexió sobre el pròxim congrés del Bloc. “El Bloc no és tan sols Compromís”, ha sentenciat i ha reconegut, a més, el paper dels seus socis en “la cooperativa política”, Iniciativa del Poble Valencià i Verds-Equo. “Compromís ha de caminar vers una federació de partits, una cooperativa de segon grau”. Aquesta tesi supera la composició actual de la coalició de tres partits, però renuncia a les expectatives d’una part important del Bloc –inclosa la nova direcció– de conduir Compromís vers una formació única.

Morera també ha reivindicat les “quotes de pluralitat” en les llistes electorals de la coalició, cosa que a una part del Bloc no li acaba d’agradar, i el vot de cada partit per a les decisions més fonamentals. “Hem de buscar la unitat interna per a enfortir Compromís”, ha afegit. Sobre el seu futur paper en el congrés de la formació que presideix ha explicat que defensarà la “participació de les bases en la configuració de les lleis”. “El Govern ens pot allunyar de la realitat si no escoltem la gent”, ha sentenciat.

El president de les Corts i president del Bloc s’ha endinsat en l’àmbit institucional, en què ha demostrat el pes que manté en la societat valenciana. A la seua xarrada han acudit el líder de la patronal, Salvador Navarro; els líders sindicals d’UGT, CCOO i Intersindical, Ismael Sáez, Arturo León i Vicent Mauri; la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, i el de la Universitat Politècnica, Francisco J. Mora. Hi han assistit tots els membres de Compromís en el Consell; la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, i el d’Hisenda, Vicent Soler. El president de la Diputació de València, Toni Gaspar, o el delegat del Govern, Juan Carlos Fulgencio, també hi han fet acte de presència, i el president del port de València, Aurelio Martínez, o diferents empresaris i càrrecs institucionals del seu partit i del PSPV.

En la part del discurs com a president de la cambra valenciana Morera ha sigut més previsible. Ha reivindicat els consensos sobre finançament i inversions i no s’ha mostrat excessivament partidari dels cordons sanitaris parlamentaris sobre l’extrema dreta de Vox: “Cal evitar la polarització i cal debatre amb idees i raons”.