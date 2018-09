Morera creu que no té "cap sentit" mantenir en la presó als polítics catalans i aposta pel diàleg

"Té raó, @jordievole, no té cap sentit, ni raó, ni base jurídica, mantenir en presó preventiva a @joseprull @junqueras @ForcadellCarme @raulromeva @quimforn @jcuixart @jordisanchezp @dolorsbassac. Cal buscar diàleg, acords sobre base política, no d'acusació penal".

Així s'ha pronunciat aquest diumenge el president de les Corts Valencianes, Enric Morera, de Compromís, en el seu compte de Twitter en comentar un tuit del periodista Jordi Évole en què informava que havia visitat en la presó a Jordi Cuixart i afegia: "Desitge la seua llibertat (i la dels seus companys)". Évole enllaçava un article publicat en La Vanguardia en el qual Ignacio Sánchez Conca criticava la "obstinació" del Tribunal Suprem d'acusar de rebel·lió als líders del moviment independentista català.

Morera, que pertany al Bloc Nacionalista Valencià, una de les formacions que integren Compromís, ha mantingut en algunes ocasiones postures públiques més pròximes als nacionalistes catalans que les del conjunt de la coalició, encara que en aquest cas coincidisca plenament amb la que ha vingut sostenint en el sentit d'apostar pel diàleg per a fer front al conflicte independentista a Catalunya.

En tot cas, el comentari públic del president de les Corts Valencianes, realitzat a títol personal, contrasta amb l'actitud de la majoria de dirigents de Compromís de situar el tema català en un lloc secundari de la seua agenda. La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, per exemple, es pronunciava el passat dia 29 d'agost en un to de distanciament en assegurar en una entrevista sobre el president català: "Encara no he sentit a Quim Torra dir res que m'interesse".

Oltra afirmava que el debat a Catalunya està "profundament empobrit" i centrat en el "llaç a dalt o llaç a baix". No obstant això, expressava els seus "dubtes" sobre si el Govern ha de defensar el jutge Llarena ja que que podria crear un precedent "molt perillós". En aqueix punt coincidia amb un altre missatge recent de Morera en el qual va criticar la defensa a càrrec de l'Estat del jutge Pablo Llarena en una denúncia de Puigdemont per unes declaracions públiques sobre la causa que instrueix i es preguntava: "I la separació de poders?".